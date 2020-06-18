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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Витория Сетубал
Боавишта - Витория Сетубал: обзор матча 18 июня 2020
Боавишта
18.06.2020, четверг, 21:00
Португалия. Примейра, 27 тур
3 : 1
Завершен
Витория Сетубал
5'
A. Bueno
45'
Г. Сауэр
90+3'
Э. Тавареш
64'
Карлиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Витория Сетубал
ГОЛ! 3:1!
Э. Тавареш
90'
+3
88'
Замена
Z.
️️️️
H. Guedes
88'
Замена
K. Hachadi
️️️️
S.
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
A. Bueno
88'
Замена
M.
️️️️
Кассиано
87'
Замена
Н. Обиора
️️️️
Я. Ака
84'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Марлон
79'
Желтая карточка
Я. Ака
77'
71'
Замена
Т. Монтиэль
️️️️
Ã. Bessa
71'
Замена
М. Антонуччи
️️️️
Б. Мансилья
70'
Замена
A. Sousa
️️️️
L. Vilela
64'
ГОЛ! 2:1!
Карлиньос
Пас отдал
Б. Мансилья
45'
+1
Желтая карточка
Б. Мансилья
ГОЛ! 2:0!
Г. Сауэр
Пас отдал
Марлон
45'
43'
Желтая карточка
Ã. Bessa
Желтая карточка
Фабиано
30'
Желтая карточка
Кассиано
24'
ГОЛ! 1:0!
A. Bueno
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
23
Элтон Лейте
ВР
27
Карраша
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
22
Ricardo Costa
ЦЗ
7
Густаво Сауэр
ЦП
4
Фабиано
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
21
Fernando Cardozo
ЦП
90
Кассиано
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Витория Сетубал
31
Георгий Макаридзе
ВР
5
Жубал
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
34
Leandro Vilela
ЦП
29
JosÃ© Semedo
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
11
Карлиньос
ЦФ
7
HÃ©lder Guedes
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
Idris
ЦП
40
Нванкво Обиора
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
9
Mateus
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Витория Сетубал
1
Lucas Paes
ВР
21
Nuno Pinto
ЦЗ
24
Bruno Pires
ЦЗ
25
Leandrinho
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
9
Khalid Hachadi
ЦФ
87
Zequinha
ЦФ
4-4-2
23
Лейте
27
Карраша
55
Дуланто
22
23
Марлон
7
Сауэр
79
Ака
21
4
Фабиано
14
90
Кассиано
4-4-2
31
Макаридзе
4
Жорже
17
99
5
Жубал
29
10
11
Мансилья
34
7
11
Карлиньос
0
0
79
Ака
40
Обиора
40
Обиора
79
Ака
90
Кассиано
9
9
90
Кассиано
23
Марлон
19
Тавареш
19
Тавареш
23
Марлон
14
10
Нжийе
10
Нжийе
14
10
8
Монтиэль
8
Монтиэль
10
34
14
14
34
11
Мансилья
16
Антонуччи
16
Антонуччи
11
Мансилья
17
9
9
17
7
87
87
7
Остались в запасе
Боавишта
Витория Сетубал
1
Рафаэль Бракали
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
7
Мигель Рейзинью
ЦП
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
1
Lucas Paes
ВР
21
Nuno Pinto
ЦЗ
24
Bruno Pires
ЦЗ
25
Leandrinho
ЦП
Главный тренер
Ким Машаду
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
7
Мигель Рейзинью
ЦП
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
21
Nuno Pinto
ЦЗ
24
Bruno Pires
ЦЗ
25
Leandrinho
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Ким Машаду
Статистика матча Боавишта - Витория Сетубал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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2
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