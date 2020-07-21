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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Витория Сетубал
Спортинг - Витория Сетубал: обзор матча 21 июля 2020
Спортинг
21.07.2020, вторник, 21:00
Португалия. Примейра, 33 тур
0 : 0
Завершен
Витория Сетубал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Витория Сетубал
90'
+1
Желтая карточка
Жубал
89'
Замена
K. Hachadi
️️️️
Ã. Bessa
79'
Желтая карточка
Г. Макаридзе
Желтая карточка
Т. Томаш
74'
66'
Замена
H. Pereira
️️️️
Б. Мансилья
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
М. Нуньес
63'
54'
Желтая карточка
А. Жорже
Замена
Л. Вьетто
️️️️
С. Ристовски
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
8
Вендел
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Витория Сетубал
31
Георгий Макаридзе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
29
JosÃ© Semedo
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
25
Leandrinho
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
0
J. Meira
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
87
Zequinha
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Спортинг
40
Renan Ribeiro
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Витория Сетубал
1
Жоау Валиду
ВР
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
34
Leandro Vilela
ЦП
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Nuno Valente
ЦП
20
Rodrigo Mathiola
ЦФ
14
Alex
ЦФ
9
Khalid Hachadi
ЦФ
3-2-3-2
81
Максимиану
21
Акунья
72
Куарежма
4
Коатес
25
Мендеш
33
Ристовски
8
Вендел
27
Нуньес
12
Жеральдеш
19
Плата
8
Томаш
3-4-3
31
Макаридзе
4
Жорже
17
5
Жубал
10
25
11
Мансилья
29
87
11
Карлиньос
0
27
Нуньес
11
Фернандеш
11
Фернандеш
27
Нуньес
33
Ристовски
10
Вьетто
10
Вьетто
33
Ристовски
11
Мансилья
99
99
11
Мансилья
10
9
9
10
Остались в запасе
Спортинг
Витория Сетубал
26
Кристиан Борха
ЛЗ
40
Renan Ribeiro
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
1
Жоау Валиду
ВР
20
Rodrigo Mathiola
ЦФ
14
Alex
ЦФ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
34
Leandro Vilela
ЦП
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Nuno Valente
ЦП
Главный тренер
Ким Машаду
Остались в запасе
26
Кристиан Борха
ЛЗ
40
Renan Ribeiro
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
20
Rodrigo Mathiola
ЦФ
14
Alex
ЦФ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
34
Leandro Vilela
ЦП
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Nuno Valente
ЦП
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Ким Машаду
Статистика матча Спортинг - Витория Сетубал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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