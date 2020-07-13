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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Сетубал - Фамаликан
Витория Сетубал - Фамаликан: обзор матча 13 июля 2020
Витория Сетубал
13.07.2020, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 32 тур
1 : 2
Завершен
Фамаликан
24'
Жубал
15'
Д. Гонсалвеш
89'
Д. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Сетубал - Фамаликан
90'
+5
Желтая карточка
В. Алвес
Замена
L.
️️️️
J. Semedo
90'
+1
Замена
R. Mathiola
️️️️
Карлиньос
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гонсалвеш
Пас отдал
А. Силва
Желтая карточка
Z.
87'
81'
Замена
A. Silva
️️️️
Ф. Мартинш
81'
Замена
Риччели
️️️️
Н. Перес
81'
Замена
А. Силва
️️️️
Т. Мартинес
Желтая карточка
Г. Макаридзе
69'
Замена
️️️️
Б. Мансилья
66'
40'
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
38'
Желтая карточка
Г. Ассунсао
Желтая карточка
Карлиньос
37'
37'
Желтая карточка
У. Рачич
ГОЛ! 1:1!
Жубал
24'
Замена
H. Pereira
️️️️
H. Guedes
21'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гонсалвеш
Пас отдал
Т. Мартинес
Желтая карточка
B. Pires
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Сетубал
31
Георгий Макаридзе
ВР
5
Жубал
ЦЗ
24
Bruno Pires
ЦЗ
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
29
JosÃ© Semedo
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
0
J. Meira
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
87
Zequinha
ЦФ
7
HÃ©lder Guedes
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Фабиу Мартинш
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Витория Сетубал
1
Жоау Валиду
ВР
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
34
Leandro Vilela
ЦП
25
Leandrinho
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
8
Nuno Valente
ЦП
14
Alex
ЦФ
20
Rodrigo Mathiola
ЦФ
Фамаликан
1
Rafael Defendi
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
2-4-4
31
Макаридзе
5
Жубал
24
14
10
11
Мансилья
29
0
7
87
11
Карлиньос
4-1-3-1-1
1
Алвес
18
Перес
12
Пинту
21
13
Коли
10
Рачич
12
Ассунсао
28
Гонсалвеш
10
Мартинш
7
Гонсалвеш
11
Мартинес
11
Карлиньос
20
20
11
Карлиньос
7
99
99
7
29
25
25
29
18
Перес
5
Риччели
5
Риччели
18
Перес
11
Мартинес
33
Силва
33
Силва
11
Мартинес
10
Мартинш
33
33
10
Мартинш
Остались в запасе
Витория Сетубал
Фамаликан
1
Жоау Валиду
ВР
14
Alex
ЦФ
34
Leandro Vilela
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
8
Nuno Valente
ЦП
Главный тренер
Ким Машаду
1
Rafael Defendi
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
14
Alex
ЦФ
34
Leandro Vilela
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
8
Nuno Valente
ЦП
Остались в запасе
1
Rafael Defendi
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Витория Сетубал - Фамаликан
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу до Бонфим
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