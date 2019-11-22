Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру.
«Последний клуб в Англии? Хотелось бы, чтобы так и было. Я хочу остаться здесь надолго, но понимаю современные реалии. Если бы я смог остаться в клубе на пять с половиной лет, как Покеттино, это было бы замечательно.
Мне будет 61, останется работать еще 10. «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом», – цитирует Моуринью The Telegraph.
- Контракт Моуринью с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.
- «Витория Сетубал» сейчас занимает 12-е место в Примейре.
- Моуринью начинал тренерскую карьеру с юношеских команд «Витории».
Источник: The Telegraph