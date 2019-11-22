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Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом»

22 ноября 2019, 17:17
2

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру.

«Последний клуб в Англии? Хотелось бы, чтобы так и было. Я хочу остаться здесь надолго, но понимаю современные реалии. Если бы я смог остаться в клубе на пять с половиной лет, как Покеттино, это было бы замечательно.

Мне будет 61, останется работать еще 10. «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом», – цитирует Моуринью The Telegraph.

  • Контракт Моуринью с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.
  • «Витория Сетубал» сейчас занимает 12-е место в Примейре.
  • Моуринью начинал тренерскую карьеру с юношеских команд «Витории».

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Тоттенхэм Витория Сетубал Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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Karel1977
1574459490
Достойно!
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gor77
1574501173
Красиво! Где начинал работать тренером, там и завершить!!!
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