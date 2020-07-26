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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Сетубал - Белененсеш
Витория Сетубал - Белененсеш: обзор матча 26 июля 2020
Витория Сетубал
26.07.2020, воскресенье, 21:30
Португалия. Примейра, 34 тур
2 : 0
Завершен
Белененсеш
31'
Жубал
90+7'
B. Pires
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Сетубал - Белененсеш
ГОЛ! 2:0!
B. Pires
90'
+7
84'
Желтая карточка
Шоу
Замена
B. Pires
️️️️
Ã. Bessa
66'
65'
Замена
A. Keita
️️️️
Т. Эшгайю
Желтая карточка
Карлиньос
62'
54'
Замена
А. Сантуш
️️️️
N. Coelho
54'
Замена
S. Varela
️️️️
D.
ГОЛ! 1:0!
Жубал
Пас отдал
Ã. Bessa
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Сетубал
31
Георгий Макаридзе
ВР
17
Silvio
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
29
JosÃ© Semedo
ЦП
25
Leandrinho
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
14
Alex
ЦФ
87
Zequinha
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
9
Khalid Hachadi
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Белененсеш
12
Эрве Коффи
ВР
66
Nuno Coelho
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
34
Danny
ЦП
14
Шоу
ЦП
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Витория Сетубал
1
Жоау Валиду
ВР
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
5
Mano
ЦЗ
24
Bruno Pires
ЦЗ
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Nuno Valente
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
0
J. Meira
ЦФ
20
Rodrigo Mathiola
ЦФ
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
18
Goncalo Agrelos
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
0
A. Keita
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
3-3-4
31
Макаридзе
17
4
Жорже
5
Жубал
29
25
10
14
9
11
Карлиньос
87
3-3-4
12
Коффи
66
28
Лима
12
Пете
28
Эшгайю
34
14
Шоу
9
Кассьерра
77
Матиас
7
24
0
0
10
24
24
10
66
8
Сантуш
8
Сантуш
66
34
0
0
34
28
Эшгайю
0
0
28
Эшгайю
Остались в запасе
Витория Сетубал
Белененсеш
1
Жоау Валиду
ВР
20
Rodrigo Mathiola
ЦФ
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
5
Mano
ЦЗ
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Nuno Valente
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
Главный тренер
Ким Машаду
18
Goncalo Agrelos
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
20
Rodrigo Mathiola
ЦФ
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
5
Mano
ЦЗ
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Nuno Valente
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
Остались в запасе
18
Goncalo Agrelos
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Витория Сетубал - Белененсеш
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу до Бонфим
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Витория Сетубал
Белененсеш
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
2019.12.22 01:15
13
Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом»
2019.11.22 17:17
2
Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»
2019.08.18 11:40
8
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
2019.08.18 01:25
8
«МЮ» отдал голкипера Перейру в аренду «Витории Сетубал»
2018.08.03 06:41
1
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
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