Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик

В матче второго тура чемпионата Португалии «Порту» встретился дома с «Виторией Сетубал». Хозяева крупно победили, хет-трик оформил бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш.

На текущей неделе «Порту» вылетел из Лиги чемпионов от «Краснодара». В первом туре Примейры команда Сержиу Консейсау уступила выходцу из низшего дивизиона «Жил Висенте».

Чемпионат Португалии. Примейра. 2-й тур

Порту – Витория Сетубал – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Зе Луиш, 11; 2:0 – Зе Луиш, 20; 3:0 – Зе Луиш, 63; 4:0 – Диас, 64.

Турнирная таблица Примейры