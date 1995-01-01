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    Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик

    В матче второго тура чемпионата Португалии «Порту» встретился дома с «Виторией Сетубал». Хозяева крупно победили, хет-трик оформил бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш.

    На текущей неделе «Порту» вылетел из Лиги чемпионов от «Краснодара». В первом туре Примейры команда Сержиу Консейсау уступила выходцу из низшего дивизиона «Жил Висенте».

    Чемпионат Португалии. Примейра. 2-й тур

    Порту – Витория Сетубал – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Зе Луиш, 11; 2:0 – Зе Луиш, 20; 3:0 – Зе Луиш, 63; 4:0 – Диас, 64.

    Турнирная таблица Примейры

    Источник: Бомбардир.ру

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      GermanVo 1 час назад

      Где ж ты раньше был?

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