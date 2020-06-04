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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Витория Сетубал
Маритиму - Витория Сетубал: обзор матча 04 июня 2020
Маритиму
04.06.2020, четверг, 20:00
Португалия. Примейра, 25 тур
1 : 1
Завершен
Витория Сетубал
11'
Р. Пиньо
82'
H. Guedes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Витория Сетубал
90'
+7
Желтая карточка
Карлиньос
Замена
Нану
️️️️
J. Correa
86'
82'
ГОЛ! 1:1!
H. Guedes
Пас отдал
H. Pereira
Замена
E.
️️️️
Д. Маэда
79'
Желтая карточка
R. Ferreira
77'
73'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
М. Антонуччи
72'
Замена
L. Vilela
️️️️
Ã. Bessa
Замена
Ж. Таго
️️️️
Р. Пиньо
68'
Желтая карточка
J. Correa
54'
Желтая карточка
Р. Пиньо
49'
46'
Замена
H. Pereira
️️️️
Z.
ГОЛ! 1:0!
Р. Пиньо
Пас отдал
J. Correa
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
27
Charles
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
17
Ruben Ferreira
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
31
Diego Moreno
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
0
J. Correa
ЦП
8
Хадаш
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Витория Сетубал
31
Георгий Макаридзе
ВР
24
Bruno Pires
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
14
AndrÃ© Sousa
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
87
Zequinha
ЦП
25
Leandrinho
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦП
7
HÃ©lder Guedes
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
24
Erivaldo
ЦФ
10
Getterson
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Витория Сетубал
1
Lucas Paes
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
34
Leandro Vilela
ЦП
8
Nuno Valente
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦФ
99
Hildeberto Pereira
ЦФ
4-5-1
27
2
15
Сантос
5
Зайнадине
17
12
0
8
Хадаш
38
Маэда
31
9
Пиньо
4-4-2
31
Макаридзе
5
Жубал
14
17
24
25
10
16
Антонуччи
87
11
Карлиньос
7
0
14
Нану
14
Нану
0
38
Маэда
24
24
38
Маэда
9
Пиньо
95
Таго
95
Таго
9
Пиньо
10
34
34
10
16
Антонуччи
11
Мансилья
11
Мансилья
16
Антонуччи
87
99
99
87
Остались в запасе
Маритиму
Витория Сетубал
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
10
Getterson
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
1
Lucas Paes
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
8
Nuno Valente
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
Главный тренер
Ким Машаду
Остались в запасе
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
10
Getterson
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
8
Nuno Valente
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Ким Машаду
Статистика матча Маритиму - Витория Сетубал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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