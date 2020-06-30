Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Витория Сетубал
Витория Гимараеш - Витория Сетубал: обзор матча 30 июня 2020
Витория Гимараеш
30.06.2020, вторник, 21:15
Португалия. Примейра, 29 тур
2 : 0
Завершен
Витория Сетубал
29'
М. Эдвардс
83'
А. Уаттара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Витория Сетубал
90'
+3
Красная карточка
S.
90'
+2
Красная карточка
H. Guedes
Замена
Рочинья
️️️️
М. Эдвардс
86'
ГОЛ! 2:0!
А. Уаттара
83'
Замена
А. Алмейда
️️️️
А. Андре
81'
79'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
Ã. Bessa
70'
Красная карточка
L.
Замена
А. Уаттара
️️️️
Б. Дуарте
65'
Замена
Давидсон
️️️️
O. John
65'
52'
Желтая карточка
А. Жорже
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
Пепе
46'
34'
Замена
N. Valente
️️️️
Карлиньос
ГОЛ! 1:0!
М. Эдвардс
Пас отдал
M. Agu
29'
Пенальти не реализован!
А. Андре
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
1
Douglas Jesus
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
21
Андре Андре
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
88
Пепе
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Витория Сетубал
1
Lucas Paes
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
10
Ãber Bessa
ЦП
25
Leandrinho
ЦП
29
JosÃ© Semedo
ЦП
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
11
Карлиньос
ЦФ
7
HÃ©lder Guedes
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Витория Гимараеш
91
Джонатан
ВР
24
Victor García
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
11
Давидсон
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
Витория Сетубал
1
Жоау Валиду
ВР
24
Bruno Pires
ЦЗ
8
Nuno Valente
ЦП
34
Leandro Vilela
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
0
J. Meira
ЦФ
20
Rodrigo Mathiola
ЦФ
14
Alex
ЦФ
4-4-2
1
37
29
Анен
21
77
Сако
21
Андре Андре
88
Пепе
10
Эдвардс
24
0
19
Дуарте
4-4-2
1
5
Жубал
17
99
4
Жорже
25
29
14
10
7
11
Карлиньос
10
Эдвардс
10
Рочинья
10
Рочинья
10
Эдвардс
88
Пепе
31
Поа
31
Поа
88
Пепе
21
Андре Андре
8
Алмейда
8
Алмейда
21
Андре Андре
0
11
Давидсон
11
Давидсон
0
19
Дуарте
7
Уаттара
7
Уаттара
19
Дуарте
11
Карлиньос
8
8
11
Карлиньос
10
11
Мансилья
11
Мансилья
10
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Витория Сетубал
45
Жоау Педру
ЦФ
91
Джонатан
ВР
24
Victor García
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
1
Жоау Валиду
ВР
0
J. Meira
ЦФ
20
Rodrigo Mathiola
ЦФ
14
Alex
ЦФ
24
Bruno Pires
ЦЗ
34
Leandro Vilela
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
Главный тренер
Ким Машаду
Остались в запасе
45
Жоау Педру
ЦФ
91
Джонатан
ВР
24
Victor García
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
0
J. Meira
ЦФ
20
Rodrigo Mathiola
ЦФ
14
Alex
ЦФ
24
Bruno Pires
ЦЗ
34
Leandro Vilela
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Ким Машаду
Статистика матча Витория Гимараеш - Витория Сетубал
3
1
Красные карточки
0
3
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Витория Сетубал
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
2019.12.22 01:15
13
Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом»
2019.11.22 17:17
2
Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»
2019.08.18 11:40
8
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
2019.08.18 01:25
8
«МЮ» отдал голкипера Перейру в аренду «Витории Сетубал»
2018.08.03 06:41
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+