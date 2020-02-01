Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Сетубал - Порту
Витория Сетубал - Порту: обзор матча 01 февраля 2020
Витория Сетубал
01.02.2020, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 19 тур
0 : 4
Завершен
Порту
38'
Х. Корона
44'
А. Теллес
48'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Сетубал - Порту
71'
Желтая карточка
С. Оливейра
48'
ГОЛ! 0:3!
Тикиньо
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Теллес
Пас отдал
С. Оливейра
38'
ГОЛ! 0:1!
Х. Корона
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Сетубал
1
Силвио Прото
ВР
31
Георгий Макаридзе
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
87
Зекинья
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Порту
13
Алекс Теллес
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Порту
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
3-1
1
Прото
29
Семеду
4
Жорже
5
Жубал
87
Зекинья
4-1-1-2-1
13
Манафа
99
Мбемба
5
Маркано
13
Теллес
8
Урибе
27
Оливейра
17
Корона
25
Отавио
9
Тикиньо
Остались в запасе
Витория Сетубал
Порту
Главный тренер
Ким Машаду
91
Мусса Марега
ПВ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
91
Мусса Марега
ПВ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Витория Сетубал - Порту
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу до Бонфим
Новости команд
Все
Витория Сетубал
Порту
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
2019.12.22 01:15
13
Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом»
2019.11.22 17:17
2
Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»
2019.08.18 11:40
8
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
2019.08.18 01:25
8
«МЮ» отдал голкипера Перейру в аренду «Витории Сетубал»
2018.08.03 06:41
1
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+