Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
5
10
11
12
14
15
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
26
4
4
74
22
52
82
34
24
5
5
72
26
46
77
34
18
6
10
61
40
21
60
34
18
6
10
49
34
15
60
34
15
10
9
48
36
12
55
34
14
12
8
53
51
2
54
34
13
11
10
53
38
15
50
34
10
13
11
42
44
-2
43
34
11
10
13
36
41
-5
43
34
11
10
13
40
44
-4
43
34
9
12
13
34
42
-8
39
34
10
9
15
28
39
-11
39
34
11
6
17
36
52
-16
39
34
9
9
16
30
44
-14
36
34
9
8
17
27
54
-27
35
34
7
13
14
27
43
-16
34
34
7
12
15
30
45
-15
33
34
5
2
27
24
69
-45
17
Команда
1
2
3
4
9
10
11
12
14
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
1
1
44
7
37
46
17
12
2
3
38
13
25
38
17
12
1
4
25
13
12
37
17
10
4
3
32
20
12
34
17
7
7
3
26
21
5
28
17
8
4
5
27
15
12
28
17
7
6
4
28
26
2
27
17
6
6
5
23
20
3
24
17
6
6
5
27
23
4
24
17
5
8
4
24
21
3
23
17
6
4
7
18
21
-3
22
17
5
7
5
18
18
0
22
17
6
2
9
15
22
-7
20
17
5
4
8
15
18
-3
19
17
4
7
6
15
20
-5
19
17
5
4
8
13
25
-12
19
17
3
5
9
12
22
-10
14
17
4
1
12
12
27
-15
13
Команда
1
2
3
5
6
8
10
11
13
14
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
3
2
34
13
21
39
17
11
3
3
30
15
15
36
17
9
4
4
21
13
8
31
17
7
6
4
25
25
0
27
17
8
2
7
29
20
9
26
17
6
5
6
24
21
3
23
17
5
7
5
26
23
3
22
17
6
4
7
18
22
-4
22
17
5
6
6
18
20
-2
21
17
5
5
7
13
21
-8
20
17
4
7
6
19
24
-5
19
17
5
4
8
21
30
-9
19
17
4
4
9
10
21
-11
16
17
4
4
9
14
29
-15
16
17
3
6
8
12
23
-11
15
17
4
3
10
14
23
-9
15
17
2
5
10
12
27
-15
11
17
1
1
15
12
42
-30
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире