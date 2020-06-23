Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Сетубал - Риу Аве
Витория Сетубал - Риу Аве: обзор матча 23 июня 2020
Витория Сетубал
23.06.2020, вторник, 21:00
Португалия. Примейра, 28 тур
1 : 2
Завершен
Риу Аве
25'
H. Guedes
27'
М. Тареми (П)
80'
Ж. Дала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Сетубал - Риу Аве
Замена
K. Hachadi
️️️️
J. Semedo
88'
Замена
L. Vilela
️️️️
Жубал
88'
87'
Замена
J.
️️️️
М. Тареми
80'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Дала
Пас отдал
К. Манэ
78'
Замена
B. Moreira
️️️️
Л. Пиазон
Замена
J. Meira
️️️️
H. Guedes
63'
Красная карточка
Z.
54'
Желтая карточка
Карлиньос
51'
46'
Замена
М. Рейс
️️️️
Н. Монте
Замена
L. Paes
️️️️
Г. Макаридзе
45'
27'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Тареми
Желтая карточка
Г. Макаридзе
26'
ГОЛ! 1:0!
H. Guedes
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Сетубал
31
Георгий Макаридзе
ВР
5
Mano
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
29
JosÃ© Semedo
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
7
HÃ©lder Guedes
ЦФ
87
Zequinha
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
20
Нельсон Монте
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Витория Сетубал
1
Lucas Paes
ВР
24
Bruno Pires
ЦЗ
8
Nuno Valente
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
34
Leandro Vilela
ЦП
25
Leandrinho
ЦП
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
0
J. Meira
ЦФ
9
Khalid Hachadi
ЦФ
Риу Аве
28
Пауло Витор
ВР
0
Junio
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
28
Vitó
ЦП
45
Leandro Silva
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
3-2-2-3
31
Макаридзе
5
Жубал
17
99
4
Жорже
5
29
10
11
Карлиньос
87
7
4-1-5
1
21
Боревкович
33
Сантос
24
Амарал
20
Монте
8
27
9
Тареми
12
Пиазон
20
Карлос Манэ
20
7
0
0
7
31
Макаридзе
1
1
31
Макаридзе
5
Жубал
34
34
5
Жубал
29
9
9
29
9
Тареми
0
0
9
Тареми
20
Монте
2
Рейс
2
Рейс
20
Монте
12
Пиазон
9
9
12
Пиазон
Остались в запасе
Витория Сетубал
Риу Аве
24
Bruno Pires
ЦЗ
8
Nuno Valente
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
25
Leandrinho
ЦП
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
Главный тренер
Ким Машаду
25
Наджак
ПЗ
45
Leandro Silva
ЦФ
28
Пауло Витор
ВР
24
Мессиас
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
24
Bruno Pires
ЦЗ
8
Nuno Valente
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
25
Leandrinho
ЦП
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
Остались в запасе
25
Наджак
ПЗ
45
Leandro Silva
ЦФ
28
Пауло Витор
ВР
24
Мессиас
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Витория Сетубал - Риу Аве
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу до Бонфим
Новости команд
Все
Витория Сетубал
Риу Аве
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
2019.12.22 01:15
13
Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом»
2019.11.22 17:17
2
Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»
2019.08.18 11:40
8
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
2019.08.18 01:25
8
«МЮ» отдал голкипера Перейру в аренду «Витории Сетубал»
2018.08.03 06:41
1
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+