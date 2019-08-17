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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Витория Сетубал
Порту - Витория Сетубал: обзор матча 17 августа 2019
Порту
17.08.2019, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 2 тур
4 : 0
Завершен
Витория Сетубал
11'
З. Луиш
20'
З. Луиш
63'
З. Луиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Витория Сетубал
ГОЛ! 3:0!
З. Луиш
Пас отдал
А. Теллес
63'
45'
+1
Желтая карточка
А. Жорже
ГОЛ! 2:0!
З. Луиш
Пас отдал
Пепе
20'
ГОЛ! 1:0!
З. Луиш
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Матеус Урибе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Витория Сетубал
31
Георгий Макаридзе
ВР
1
Силвио Прото
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
20
Илдеберту Перейра
ЦП
87
Зекинья
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Порту
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
25
Отавио
АП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Витория Сетубал
33
Жоао Мейра
ЦЗ
3-2-1-2-1
13
Теллес
5
Маркано
3
Пепе
8
Урибе
2
Перейра
28
Бару
91
Марега
17
Корона
29
Зе Луиш
1-1-1
31
Макаридзе
4
Жорже
20
Перейра
87
Зекинья
Остались в запасе
Порту
Витория Сетубал
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
25
Отавио
АП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
33
Жоао Мейра
ЦЗ
Главный тренер
Ким Машаду
Остались в запасе
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
25
Отавио
АП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Остались в запасе
33
Жоао Мейра
ЦЗ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Ким Машаду
Статистика матча Порту - Витория Сетубал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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