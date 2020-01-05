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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Витория Сетубал
Фамаликан - Витория Сетубал: обзор матча 05 января 2020
Фамаликан
05.01.2020, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 15 тур
3 : 0
Завершен
Витория Сетубал
84'
У. Рачич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Витория Сетубал
ГОЛ! 1:0!
У. Рачич
Пас отдал
Д. Гонсалвеш
84'
Начало матча
Статистика матча Фамаликан - Витория Сетубал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
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