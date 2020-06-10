Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Сетубал - Санта-Клара
Витория Сетубал - Санта-Клара: обзор матча 10 июня 2020
Витория Сетубал
10.06.2020, среда, 19:00
Португалия. Примейра, 26 тур
2 : 2
Завершен
Санта-Клара
45+4'
H. Pereira
78'
М. Антонуччи
38'
T. Santana (П)
86'
Кризан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Сетубал - Санта-Клара
Желтая карточка
А. Жорже
90'
+1
Замена
Т. Монтиэль
️️️️
L. Vilela
90'
Желтая карточка
L. Vilela
87'
86'
ГОЛ! 2:2!
Кризан
Желтая карточка
H. Pereira
83'
81'
Замена
Z. Manuel
️️️️
А. Карвальо
80'
Замена
C.
️️️️
П. Санья
ГОЛ! 2:1!
М. Антонуччи
78'
74'
Замена
Кризан
️️️️
T. Santana
74'
Замена
Нене
️️️️
О. Рашид
Замена
Z.
️️️️
H. Guedes
71'
67'
Замена
D. Salomao
️️️️
З. Сануси
66'
Желтая карточка
П. Санья
Замена
М. Антонуччи
️️️️
Б. Мансилья
60'
Замена
Ã. Bessa
️️️️
N. Valente
60'
Желтая карточка
J. Semedo
54'
ГОЛ! 1:1!
H. Pereira
45'
+4
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
T. Santana
Желтая карточка
Карлиньос
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Сетубал
31
Георгий Макаридзе
ВР
17
Silvio
ЦЗ
34
Leandro Vilela
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
29
JosÃ© Semedo
ЦП
99
Hildeberto Pereira
ЦП
8
Nuno Valente
ЦП
11
Карлиньос
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
7
HÃ©lder Guedes
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
24
Mamadu Cande
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
13
Карлос Жуниор
ЦП
18
Линкольн
ЦП
9
Thiago Santana
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Витория Сетубал
1
Lucas Paes
ВР
5
Mano
ЦЗ
24
Bruno Pires
ЦЗ
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
25
Leandrinho
ЦП
87
Zequinha
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Costinha
ЦП
18
Нене
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
9
Кризан
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
4-5-1
31
Макаридзе
17
4
Жорже
5
Жубал
34
99
8
11
Карлиньос
11
Мансилья
29
7
3-2-4-1
99
12
24
95
Санья
5
12
Сануси
23
Рашид
13
Жуниор
18
Линкольн
8
Карвальо
9
8
10
10
8
34
8
Монтиэль
8
Монтиэль
34
7
87
87
7
11
Мансилья
16
Антонуччи
16
Антонуччи
11
Мансилья
95
Санья
10
10
95
Санья
23
Рашид
18
Нене
18
Нене
23
Рашид
9
9
Кризан
9
Кризан
9
12
Сануси
0
0
12
Сануси
8
Карвальо
70
70
8
Карвальо
Остались в запасе
Витория Сетубал
Санта-Клара
1
Lucas Paes
ВР
5
Mano
ЦЗ
24
Bruno Pires
ЦЗ
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
25
Leandrinho
ЦП
Главный тренер
Ким Машаду
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
5
Mano
ЦЗ
24
Bruno Pires
ЦЗ
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
25
Leandrinho
ЦП
Остались в запасе
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
Главный тренер
Ким Машаду
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Витория Сетубал - Санта-Клара
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу до Бонфим
Новости команд
Все
Витория Сетубал
Санта-Клара
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
2019.12.22 01:15
13
Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом»
2019.11.22 17:17
2
Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»
2019.08.18 11:40
8
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
2019.08.18 01:25
8
«МЮ» отдал голкипера Перейру в аренду «Витории Сетубал»
2018.08.03 06:41
1
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+