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    Защитник «Витории Сетубал» отказался переходить в «Локомотив»

    Защитник «Витории Сетубал» Фредерико Венансио имел предложение от «Локомотива». Железнодорожники предлагали за футболиста 1,3 миллиона евро португальскому клубу, а самому игроку десятикратное повышение зарплаты. Однако Венансио отказался переходить в столичную команду, так как не захотел играть в РФПЛ.

    В текущем сезоне чемпионата Португалии 24-летний Венансио провел 16 матчей и забил три гола.

    Источник: Record

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    20.02.2017 23:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 февраля 2017, 08:41

      Правильно, что отказался! Что нового, в плане прогресса, ему может дать чемпионат России? Ничего! Уровень низкий, мастерство слабое, а играть сюда едут только пенсионеры, которые на сделали себе имя и хотят еще их вытащить из "Газпрома". А еще тут играют Кокорин и Дзюба, которые в Европе пригодились, только лишь для того чтобы протирать кресла где нибудь на Олд Трафорде и стаканчики после матча убирать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 21 февраля 2017, 08:12

      Скорей всего это был первый и последний раз, когда о нём вообще вспомнили.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 февраля 2017, 07:35

      Вот он имидж страны. Что заработали, то и получаем. Не заманишь даже 10 зарплатами.

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 21 февраля 2017, 05:30

      Десять зарплат! Ему просто не точно всё перевели.

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 21 февраля 2017, 00:44

      тут же холодно

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 февраля 2017, 00:36

      хочеть развиваться значит

      -1
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