Защитник «Витории Сетубал» отказался переходить в «Локомотив»

Защитник «Витории Сетубал» Фредерико Венансио имел предложение от «Локомотива». Железнодорожники предлагали за футболиста 1,3 миллиона евро португальскому клубу, а самому игроку десятикратное повышение зарплаты. Однако Венансио отказался переходить в столичную команду, так как не захотел играть в РФПЛ.

В текущем сезоне чемпионата Португалии 24-летний Венансио провел 16 матчей и забил три гола.