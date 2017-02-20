Защитник «Витории Сетубал» отказался переходить в «Локомотив»

Правильно, что отказался! Что нового, в плане прогресса, ему может дать чемпионат России? Ничего! Уровень низкий, мастерство слабое, а играть сюда едут только пенсионеры, которые на сделали себе имя и хотят еще их вытащить из "Газпрома". А еще тут играют Кокорин и Дзюба, которые в Европе пригодились, только лишь для того чтобы протирать кресла где нибудь на Олд Трафорде и стаканчики после матча убирать.
Защитник «Витории Сетубал» Фредерико Венансио имел предложение от «Локомотива». Железнодорожники предлагали за футболиста 1,3 миллиона евро португальскому клубу, а самому игроку десятикратное повышение зарплаты. Однако Венансио отказался переходить в столичную команду, так как не захотел играть в РФПЛ.
В текущем сезоне чемпионата Португалии 24-летний Венансио провел 16 матчей и забил три гола.