Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Авеш
Санта-Клара - Авеш: обзор матча 14 июля 2020
Санта-Клара
14.07.2020, вторник, 19:00
Португалия. Примейра, 32 тур
3 : 0
Завершен
Авеш
21'
Z. Manuel
28'
Кризан
74'
К. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Авеш
86'
Замена
З. Банжаки
️️️️
М. Мохаммади
Замена
J. Lucas
️️️️
З. Сануси
82'
Замена
C. Martins
️️️️
Ф. Кардосо
82'
ГОЛ! 3:0!
К. Жуниор
Пас отдал
C.
74'
Замена
Нене
️️️️
Линкольн
66'
Замена
К. Жуниор
️️️️
D. Salomao
66'
55'
Желтая карточка
B. Morais
53'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
К. Фалькао
ГОЛ! 2:0!
Кризан
Пас отдал
З. Сануси
28'
ГОЛ! 1:0!
Z. Manuel
Пас отдал
D. Salomao
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Costinha
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
18
Линкольн
ЦП
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Авеш
1
Raphael Aflalo
ВР
13
Jailson
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
45
Jose Varela
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
44
Bruno Morais
ЦФ
21
Reko Silva
ЦФ
90
Pedro Soares
ЦФ
77
Мехрдад Мохаммади
ЦФ
Санта-Клара
15
Joao Lucas
ЦЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
24
Mamadu Cande
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Нене
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Авеш
12
FÃ¡bio
ВР
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
11
Зидан Банжаки
ЦП
6
Bruno Felipe
ЦФ
98
Claudio Tavares
ЦФ
21
Mohamed Cheik Ali Toure
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
4-3-3
13
Феррейра
12
Сануси
15
Кардосо
5
2
Рамуш
10
88
18
Линкольн
0
9
Кризан
70
3-3-4
1
13
39
Буату
25
45
7
29
Фалькао
77
Мохаммади
90
21
44
97
97
12
Сануси
15
15
12
Сануси
15
Кардосо
12
12
15
Кардосо
18
Линкольн
18
Нене
18
Нене
18
Линкольн
0
13
Жуниор
13
Жуниор
0
77
Мохаммади
11
Банжаки
11
Банжаки
77
Мохаммади
29
Фалькао
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
29
Фалькао
Остались в запасе
Санта-Клара
Авеш
95
Пьер Санья
ЦЗ
24
Mamadu Cande
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
6
Bruno Felipe
ЦФ
98
Claudio Tavares
ЦФ
21
Mohamed Cheik Ali Toure
ЦФ
12
FÃ¡bio
ВР
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
Остались в запасе
95
Пьер Санья
ЦЗ
24
Mamadu Cande
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
Остались в запасе
6
Bruno Felipe
ЦФ
98
Claudio Tavares
ЦФ
21
Mohamed Cheik Ali Toure
ЦФ
12
FÃ¡bio
ВР
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Санта-Клара - Авеш
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Авеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
2 : 0
26.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Авеш
0 : 5
21.07.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Санта-Клара
3 : 0
14.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 0
04.07.2020
Авеш
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Авеш
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Энцо Зидан перешел в «Авеш»
2019.07.16 10:07
6
Фанаты «Порту» сделали перфоманс в поддержку Касильяса
2019.05.05 07:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+