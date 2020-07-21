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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Авеш - Бенфика
Авеш - Бенфика: обзор матча 21 июля 2020
Авеш
21.07.2020, вторник, 23:15
Португалия. Примейра, 33 тур
0 : 5
Завершен
Бенфика
4'
Рафа
52'
Пицци (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авеш - Бенфика
85'
Замена
А. Самарис
️️️️
Габриэл
85'
Замена
️️️️
Пицци
Замена
B. Felipe
️️️️
З. Банжаки
79'
78'
Замена
Жота
️️️️
Рафа
Замена
M. Cheik Ali Toure
️️️️
J.
65'
Замена
C. Tavares
️️️️
М. Муандилмаджи
65'
64'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Шикинью
64'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
К. Винисиус
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Пицци
Желтая карточка
B. Morais
50'
4'
ГОЛ! 0:1!
Рафа
Пас отдал
Пицци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авеш
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
13
Jailson
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
11
Зидан Банжаки
ЦП
21
Reko Silva
ЦФ
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
44
Bruno Morais
ЦФ
90
Pedro Soares
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
18
Габриэл
ЦП
22
Шикинью
АП
21
Пицци
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Авеш
12
FÃ¡bio
ВР
14
Эрик Вейга
ЦП
45
Jose Varela
ЦП
97
Bruno Ribeiro
ЦФ
6
Bruno Felipe
ЦФ
98
Claudio Tavares
ЦФ
21
Mohamed Cheik Ali Toure
ЦФ
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
4
Ферру
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
7
Жота
ЛВ
22
Андреас Самарис
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-2-5
7
Мангаш
2
13
25
7
11
Банжаки
13
99
Муандилмаджи
90
44
21
4-1-1-2-2
99
Свилар
34
Алмейда
3
Диаш
33
Жардел
17
Тавареш
12
Флорентину
18
Габриэл
22
Шикинью
21
Пицци
27
Рафа
95
Винисиус
11
Банжаки
6
6
11
Банжаки
99
Муандилмаджи
98
98
99
Муандилмаджи
13
21
21
13
27
Рафа
7
Жота
7
Жота
27
Рафа
18
Габриэл
22
Самарис
22
Самарис
18
Габриэл
22
Шикинью
89
Соуза
89
Соуза
22
Шикинью
95
Винисиус
9
Сеферович
9
Сеферович
95
Винисиус
Остались в запасе
Авеш
Бенфика
97
Bruno Ribeiro
ЦФ
14
Эрик Вейга
ЦП
12
FÃ¡bio
ВР
45
Jose Varela
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
1
Иван Злобин
ВР
4
Ферру
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
97
Bruno Ribeiro
ЦФ
14
Эрик Вейга
ЦП
12
FÃ¡bio
ВР
45
Jose Varela
ЦП
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
1
Иван Злобин
ВР
4
Ферру
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Авеш - Бенфика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Авеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
2 : 0
26.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Авеш
0 : 5
21.07.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Санта-Клара
3 : 0
14.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 0
04.07.2020
Авеш
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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