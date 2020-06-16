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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Тироль
Аустрия - Тироль: обзор матча 16 июня 2020
Аустрия
16.06.2020, вторник, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Тироль
3'
A. GrÃ¼nwald
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Тироль
90'
+5
Красная карточка
К. Йебоа
90'
Желтая карточка
K. Nitzlnader
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
К. Моншейн
89'
88'
Желтая карточка
Д. Гугганиг
Замена
Д. Прокоп
️️️️
Д. Фиц
86'
Желтая карточка
Б. Пихлер
82'
80'
Желтая карточка
S. Maierhofer
75'
Замена
K. Nitzlnader
️️️️
F. Buchacher
75'
Замена
F. Toplitsch
️️️️
D. Kovačec
Замена
Б. Пихлер
️️️️
A. GrÃ¼nwald
69'
67'
Замена
Z. Dedic
️️️️
S. Hager
Замена
Т. Эбнер
️️️️
П. Виммер
46'
46'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
S. Santin
Желтая карточка
Д. Джегго
40'
Желтая карточка
M. Madl
31'
14'
Желтая карточка
S. Hager
ГОЛ! 1:0!
A. GrÃ¼nwald
Пас отдал
F. Klein
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
17
Florian Klein
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
36
Доминик Фиц
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
8
Патрик Виммер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
26
Florian Buchacher
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
0
S. Santin
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦП
23
Dino Kovačec
ЦП
30
Михаэль Свобода
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
0
S. Maierhofer
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
10
Доминик Прокоп
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Тироль
1
Pascal Grunwald
ВР
19
Sandro Neurauter
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
8
Kevin Nitzlnader
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
0
Z. Dedic
ЦФ
4-3-3
1
Пенц
17
6
Боркович
30
15
Звиршитц
36
Фиц
8
Джегго
10
8
Виммер
14
Моншейн
11
Саркария
4-5-1
25
Освальд
3
Гугганиг
26
24
Кох
0
0
23
30
Свобода
6
Пецос
9
Йебоа
0
8
Виммер
25
Эбнер
25
Эбнер
8
Виммер
10
11
Пихлер
11
Пихлер
10
36
Фиц
10
Прокоп
10
Прокоп
36
Фиц
14
Моншейн
34
34
14
Моншейн
26
8
8
26
0
33
Ридер
33
Ридер
0
23
0
0
23
0
0
0
0
Остались в запасе
Аустрия
Тироль
99
Мирко Кос
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
1
Pascal Grunwald
ВР
19
Sandro Neurauter
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
Остались в запасе
1
Pascal Grunwald
ВР
19
Sandro Neurauter
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Аустрия - Тироль
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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