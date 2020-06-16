Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Мальорка
Вильярреал - Мальорка: обзор матча 16 июня 2020
Вильярреал
16.06.2020, вторник, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
16'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Мальорка
Замена
Р. Пенья
️️️️
М. Тригерос
85'
85'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
Л. Жуниор
85'
Замена
Ж. Састре
️️️️
А. Посо
Замена
М. Морланес
️️️️
П. Алькасер
70'
Замена
Х. Кинтилья
️️️️
А. Морено
70'
67'
Замена
А. Трайковски
️️️️
М. Вальент
67'
Замена
С. Севилья
️️️️
А. Фебас
65'
Желтая карточка
А. Раильо
62'
Желтая карточка
А. Фебас
60'
Замена
А. Будимир
️️️️
Т. Кубо
Замена
Ж. Морено
️️️️
К. Бакка
60'
Замена
М. Гомес
️️️️
С. Касорла
46'
Желтая карточка
П. Торрес
45'
+2
Желтая карточка
Р. Альбиоль
45'
27'
Желтая карточка
Ф. Гамес
Желтая карточка
А. Морено
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
16'
5'
Желтая карточка
А. Седлар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
14
Пау Торрес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
14
Иддрису Баба
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
21
Антонио Раильо
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Вильярреал
1
Андрес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Серхио Лосано
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Мальорка
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Марк Педраса
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
3-4-1-2
1
Асенхо
39
Альбиоль
5
Морено
2
Гаспар
99
Ангисса
8
Касорла
14
Торрес
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
70
Бакка
3-2-2-2-1
1
Рейна
24
Вальент
14
Баба
15
Седлар
24
Посо
15
Гамес
14
Фебас
21
Раильо
14
Кубо
7
Лаго Жуниор
9
Эрнандес
8
Касорла
16
Гомес
16
Гомес
8
Касорла
5
Морено
6
Кинтилья
6
Кинтилья
5
Морено
14
Тригерос
7
Пенья
7
Пенья
14
Тригерос
9
Алькасер
8
Морланес
8
Морланес
9
Алькасер
70
Бакка
7
Морено
7
Морено
70
Бакка
24
Посо
25
Састре
25
Састре
24
Посо
14
Фебас
8
Севилья
8
Севилья
14
Фебас
24
Вальент
7
Трайковски
7
Трайковски
24
Вальент
14
Кубо
17
Будимир
17
Будимир
14
Кубо
7
Лаго Жуниор
19
Чаваррия
19
Чаваррия
7
Лаго Жуниор
Остались в запасе
Вильярреал
Мальорка
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Вильярреал - Мальорка
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Мальорка
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+