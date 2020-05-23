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    Расписание матчей 23-05-2020

    апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 10 тур
    23 мая, суббота
    16:30
    Слуцк
    1:1
    Рух
    Матч завершен
    23 мая, суббота
    18:30
    Ислочь
    1:2
    Энергетик-БГУ
    Матч завершен
    23 мая, суббота
    20:30
    Витебск
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 27 тур
    23 мая, суббота
    16:30
    Фрайбург
    0:1
    Вердер
    Матч завершен
    23 мая, суббота
    16:30
    Падерборн
    1:1
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    23 мая, суббота
    16:30
    Боруссия
    1:3
    Байер
    Матч завершен
    23 мая, суббота
    16:30
    Вольфсбург
    0:2
    Боруссия
    Матч завершен
    23 мая, суббота
    19:30
    Бавария
    5:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 23 тур
    23 мая, суббота
    19:00
    Теплице
    2:0
    Слован
    Матч завершен
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