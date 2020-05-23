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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Байер
Боруссия М - Байер: обзор матча 23 мая 2020
Боруссия М
23.05.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Байер
52'
М. Тюрам
7'
К. Хаверц
58'
К. Хаверц (П)
81'
С. Бендер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Байер
81'
ГОЛ! 1:3!
С. Бендер
Пас отдал
К. Демирбай
81'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
А. Драгович
Замена
О. Вендт
️️️️
М. Тюрам
78'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Т. Штробль
76'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
71'
66'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
К. Беллараби
62'
Желтая карточка
М. Диаби
58'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Хаверц
ГОЛ! 1:1!
М. Тюрам
Пас отдал
А. Плеа
52'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Б. Эмболо
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Хаверц
Пас отдал
К. Беллараби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
14
Алассан Плеа
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
30
Эльведи
28
Гинтер
22
Ляйнер
5
Штробль
14
Плеа
10
Нойхаус
7
Хофманн
7
Эмболо
9
Тюрам
3-2-2-2-1
1
Градецки
15
Драгович
12
Тапсоба
5
Бендер
8
Вайзер
24
Синкгравен
20
Арангис
26
Демирбай
38
Беллараби
19
Диаби
29
Хаверц
7
Эмболо
13
Штиндль
13
Штиндль
7
Эмболо
9
Тюрам
17
Вендт
17
Вендт
9
Тюрам
5
Штробль
8
Бенеш
8
Бенеш
5
Штробль
15
Драгович
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
15
Драгович
38
Беллараби
17
Бэйли
17
Бэйли
38
Беллараби
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
10
Надим Амири
ЦП
10
Паулиньо
ЛВ
7
Флориан Вирц
АП
28
Рамазан Озкан
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
10
Паулиньо
ЛВ
7
Флориан Вирц
АП
28
Рамазан Озкан
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Боруссия М - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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