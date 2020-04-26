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    Расписание матчей 26-04-2020

    март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 32 тур
    26 апреля, воскресенье
    00:00
    Хераклес
    Твенте
    Перенесен на неопределенный срок
    26 апреля, воскресенье
    00:00
    Виллем II
    Аякс
    Перенесен на неопределенный срок
    26 апреля, воскресенье
    00:00
    Венло
    АДО Ден Хааг
    Перенесен на неопределенный срок
    26 апреля, воскресенье
    00:00
    Витесс
    Спарта
    Перенесен на неопределенный срок
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 6 тур
    26 апреля, воскресенье
    14:00
    Слуцк
    3:2
    Белшина
    Матч завершен
    26 апреля, воскресенье
    16:00
    Торпедо-БелАЗ
    0:0
    Рух
    Матч завершен
    26 апреля, воскресенье
    18:00
    Ислочь
    2:0
    Витебск
    Матч завершен
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