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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Белшина
Слуцк - Белшина: обзор матча 26 апреля 2020
Слуцк
26.04.2020, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
3 : 2
Завершен
Белшина
35'
A. Serdyuk
44'
S. Koanda (АГ)
52'
П. Бордуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Белшина
Желтая карточка
V. Trubila
90'
+3
Замена
Y. Teterenko
️️️️
С. Такулов
89'
85'
Вторая желтая
N. Rochev
82'
Желтая карточка
S. Turanok
Замена
A. Gafar
️️️️
A. Serdyuk
80'
79'
Замена
D. Rekish
️️️️
L. Kovel
68'
Замена
N.
️️️️
К. Маляров
Замена
A. Koroev
️️️️
M. Buraev
67'
61'
Замена
R. Salimov
️️️️
С. Глебко
52'
ГОЛ! 1:2!
П. Бордуков
Пас отдал
С. Глебко
46'
Желтая карточка
К. Маляров
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
S. Koanda
Пас отдал
С. Глебко
Желтая карточка
M. Buraev
43'
43'
Желтая карточка
N. Rochev
ГОЛ! 1:0!
A. Serdyuk
35'
Желтая карточка
А. Анюкевич
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
0
V. Trubila
ЦЗ
8
Сослан Такулов
ЦЗ
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
0
A. Serdyuk
ЦФ
Белшина
24
Sergey Turanok
ВР
69
Nikita Rochev
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
23
Владислав Соланович
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
0
E. Skoblikov
ЦП
0
L. Kovel
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Слуцк
11
Vladislav Sychev
ЦП
26
Драман Салу
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
22
Евгений Велько
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Белшина
27
Данила Нечаев
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
19
Mykhaylo Pysko
ЦЗ
11
Герман Барковский
ЦП
0
D. Rekish
ЦП
28
Nivaldo
ЦФ
13
Алексей Харитонович
ЦФ
0
R. Salimov
ЦФ
3-2-4-1
30
14
Анюкевич
0
8
Такулов
18
25
17
8
10
Козлов
0
0
3-2-3-2
24
32
Ясюкевич
3
Одеойибо
30
Башилов
7
Маляров
69
23
Соланович
20
Бордуков
0
17
Глебко
0
8
Такулов
0
0
8
Такулов
0
77
77
0
0
77
77
0
0
0
0
0
7
Маляров
28
28
7
Маляров
17
Глебко
0
0
17
Глебко
Остались в запасе
Слуцк
Белшина
11
Vladislav Sychev
ЦП
26
Драман Салу
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
22
Евгений Велько
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
19
Mykhaylo Pysko
ЦЗ
11
Герман Барковский
ЦП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
11
Vladislav Sychev
ЦП
26
Драман Салу
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
22
Евгений Велько
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
Остались в запасе
27
Данила Нечаев
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
19
Mykhaylo Pysko
ЦЗ
11
Герман Барковский
ЦП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Слуцк - Белшина
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
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