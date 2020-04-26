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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Витебск
Ислочь - Витебск: обзор матча 26 апреля 2020
Ислочь
26.04.2020, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Витебск
37'
D. Komarovsky (П)
55'
М. Янсане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Витебск
Замена
Е. Краснов
️️️️
О. Патоцкий
90'
87'
Замена
М. Дробыш
️️️️
А. Матвеенко
Замена
O. Papush
️️️️
М. Янсане
87'
Замена
A. Kholodinskiy
️️️️
N. Yanush
79'
73'
Замена
Р. Теверов
️️️️
D. Carioca
56'
Замена
С. Волков
️️️️
Й. Николаеску
ГОЛ! 2:0!
М. Янсане
Пас отдал
N. Yanush
55'
37'
Желтая карточка
А. Скитов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
D. Komarovsky
37'
Желтая карточка
О. Патоцкий
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
0
S. Tsveiba
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
0
N. Yanush
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
0
D. Chalov
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
19
D. Carioca
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Ислочь
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
21
Vadim Melnik
ЦЗ
0
O. Papush
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
Витебск
6
Жулио Сезар
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
3-2-1-4
1
Хаткевич
18
0
13
Стефен
0
33
Карпович
91
Патоцкий
0
95
Янсане
15
15
Макась
3-2-1-1-4
0
91
Назаренко
29
Вандерсон
4
Скитов
0
0
11
Гуренко
98
Николаеску
11
Матвеенко
30
Сороко
19
95
Янсане
0
0
95
Янсане
91
Патоцкий
20
Краснов
20
Краснов
91
Патоцкий
0
11
11
0
11
Матвеенко
13
Дробыш
13
Дробыш
11
Матвеенко
98
Николаеску
5
Волков
5
Волков
98
Николаеску
19
9
Теверов
9
Теверов
19
Остались в запасе
Ислочь
Витебск
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
21
Vadim Melnik
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
6
Жулио Сезар
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
21
Vadim Melnik
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
16
Владислав Василючек
ЦФ
Остались в запасе
6
Жулио Сезар
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Ислочь - Витебск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
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Ислочь
4 : 3
22.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
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Ислочь
3 : 1
01.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
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Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
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2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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