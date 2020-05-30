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    Расписание матчей 30-05-2020

    апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 2 тур, группа A
    30 мая, суббота
    14:00
    Колос
    0:2
    Десна
    Матч завершен
    30 мая, суббота
    17:00
    Александрия
    1:0
    Заря
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 11 тур
    30 мая, суббота
    15:00
    Минск
    1:0
    Слуцк
    Матч завершен
    30 мая, суббота
    17:00
    Белшина
    2:3
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    30 мая, суббота
    19:00
    Динамо
    0:1
    Шахтер
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 26 тур
    30 мая, суббота
    15:00
    Сигма
    1:2
    Пршибрам
    Матч завершен
    30 мая, суббота
    17:00
    Слован
    3:1
    Словацко
    Матч завершен
    30 мая, суббота
    17:00
    Фастав
    1:1
    Баник
    Матч завершен
    30 мая, суббота
    19:00
    Виктория
    7:1
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    30 мая, суббота
    21:00
    Славия
    5:0
    Яблонец
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 29 тур
    30 мая, суббота
    16:30
    Вольфсбург
    1:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
    30 мая, суббота
    16:30
    Майнц
    0:1
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    30 мая, суббота
    16:30
    Шальке-04
    0:1
    Вердер
    Матч завершен
    30 мая, суббота
    16:30
    Герта
    2:0
    Аугсбург
    Матч завершен
    30 мая, суббота
    19:30
    Бавария
    5:0
    Фортуна
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 2 тур, группа B
    30 мая, суббота
    17:00
    Днепр-1
    3:1
    Олимпик
    Матч завершен
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