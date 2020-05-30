Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Словацко
Слован - Словацко: обзор матча 30 мая 2020
Слован
30.05.2020, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Словацко
44'
К. Мара (П)
90'
М. Косцельник
90+3'
М. Беран
28'
T. Zajic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Словацко
ГОЛ! 3:1!
М. Беран
Пас отдал
Т. Малински
90'
+3
Желтая карточка
И. Рондич
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
М. Косцельник
90'
89'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
O. Zahustel
Замена
S. Elvis Mashike
️️️️
А. Алибеков
89'
Замена
Я. Громада
️️️️
M. Zeman
76'
73'
Замена
O. Zahustel
️️️️
J. Navratil
Желтая карточка
К. Мара
63'
63'
Замена
В. Юрецка
️️️️
T. Zajic
63'
Замена
М. Петржела
️️️️
М. Кохут
Замена
И. Рондич
️️️️
Я. Кухта
58'
Замена
М. Беран
️️️️
А. Балутэ
58'
45'
+3
Желтая карточка
С. Хофманн
45'
+3
Красная карточка
М. Кадлец
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Мара
44'
43'
Желтая карточка
Я. Юрошка
28'
ГОЛ! 0:1!
T. Zajic
Пас отдал
Я. Юрошка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
0
M. Zeman
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
22
Александру Балутэ
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Словацко
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
14
Якуб Громада
ОП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Беран
АП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Словацко
1
Radek Porcal
ВР
0
O. Zahustel
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
3-1-3-3
1
Нгуйен
33
Качараба
44
Карафиат
3
Микула
6
Алибеков
3
Косцельник
23
Мара
0
7
Кухта
22
Балутэ
26
Малински
2-5-1-2
6
Хофманн
3
Кадлец
0
28
Даничек
21
Кохут
30
18
Садилек
32
Юрошка
21
29
0
14
Громада
14
Громада
0
22
Балутэ
7
Беран
7
Беран
22
Балутэ
7
Кухта
15
Рондич
15
Рондич
7
Кухта
6
Алибеков
99
99
6
Алибеков
30
0
0
30
21
Кохут
11
Петржела
11
Петржела
21
Кохут
91
Калабишка
91
Калабишка
20
Хавлик
20
Хавлик
21
15
Юрецка
15
Юрецка
21
Остались в запасе
Слован
Словацко
34
Милан Кноблох
ВР
Главный тренер
Жолт Горняк
1
Radek Porcal
ВР
37
Даниэль Маречек
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
Остались в запасе
1
Radek Porcal
ВР
37
Даниэль Маречек
ЦП
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Слован - Словацко
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
У Нисы
Новости команд
Все
Слован
Словацко
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+