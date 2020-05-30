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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Славия-Мозырь
Белшина - Славия-Мозырь: обзор матча 30 мая 2020
Белшина
30.05.2020, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Славия-Мозырь
16'
М. Башилов
24'
В. Соланович
33'
Y. Nedashkovskiy
78'
L. Kovel (АГ)
90'
Ф. Нар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белшина - Славия-Мозырь
90'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Нар
81'
Желтая карточка
Г. Шевченко
78'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
L. Kovel
Пас отдал
M. Slyusar
Желтая карточка
Д. Нечаев
69'
Желтая карточка
П. Бордуков
67'
Замена
A. Bezhonov
️️️️
К. Маляров
61'
55'
Замена
️️️️
М. Мякиш
Желтая карточка
М. Башилов
54'
46'
Замена
Г. Шевченко
️️️️
A. Kotlyarov
Замена
П. Бордуков
️️️️
D. Rekish
46'
43'
Желтая карточка
Y. Nedashkovskiy
33'
ГОЛ! 2:1!
Y. Nedashkovskiy
ГОЛ! 2:0!
В. Соланович
24'
Желтая карточка
С. Глебко
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Башилов
Пас отдал
С. Глебко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
24
Sergey Turanok
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
23
Владислав Соланович
ЦП
0
D. Rekish
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
5
Егор Потапов
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
0
A. Kotlyarov
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
70
Dennis Tetteh
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Белшина
28
Александр Свирский
ВР
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
0
R. Salimov
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
3
James Kotei
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
0
M. Slyusar
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
3-2-2-2
24
32
Ясюкевич
30
Башилов
3
Одеойибо
27
Нечаев
7
Маляров
23
Соланович
0
0
17
Глебко
3-2-3-2
16
8
Пантя
6
Мякиш
20
Чухлей
5
Потапов
0
0
8
Костров
18
Жук
7
Нар
70
7
Маляров
7
7
7
Маляров
0
20
Бордуков
20
Бордуков
0
0
99
Шевченко
99
Шевченко
0
Остались в запасе
Белшина
Славия-Мозырь
28
Александр Свирский
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
0
R. Salimov
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
84
Nikolai Romanyuk
ВР
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
3
James Kotei
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
0
M. Slyusar
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
0
R. Salimov
ЦФ
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
3
James Kotei
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
0
M. Slyusar
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Белшина - Славия-Мозырь
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
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