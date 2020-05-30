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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Баник
Фастав - Баник: обзор матча 30 мая 2020
Фастав
30.05.2020, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Баник
90+1'
A. Dzafic
5'
А. Янош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Баник
ГОЛ! 1:1!
A. Dzafic
Пас отдал
R. Matejov
90'
+1
88'
Замена
В. Прохазка
️️️️
M. Jirasek
Желтая карточка
P. Martinez
87'
73'
Замена
M. Baros
️️️️
T. Smola
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
В. Чантуришвили
68'
Желтая карточка
Т. Пожнар
64'
57'
Желтая карточка
П. Стронати
56'
Желтая карточка
J. Fleisman
55'
Замена
R. Reiter
️️️️
A.
Замена
Л. Джаво
️️️️
Я. Янецки
46'
Замена
A. Dzafic
️️️️
А. Фантис
46'
41'
Желтая карточка
M. Fillo
Желтая карточка
Я. Янецки
27'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Янош
Пас отдал
J. Fleisman
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
17
Stanislav Dostal
ВР
88
Marek Hlinka
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
88
Томаш Пожнар
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Баник
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
7
Azevedo
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
37
Ondřej Bačo
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
0
A. Dzafic
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Баник
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
0
M. Baros
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
3-5-2
17
88
2
3
68
Янецки
7
Чантуришвили
44
Конде
8
18
Чедидла
15
Фантис
88
Пожнар
4-4-2
23
Свозил
38
Покорны
25
94
Стронати
8
Янош
0
7
0
0
0
15
Фантис
0
0
15
Фантис
7
Чантуришвили
9
Икаунекс
9
Икаунекс
7
Чантуришвили
68
Янецки
44
Джаво
44
Джаво
68
Янецки
0
26
Прохазка
26
Прохазка
0
7
7
7
7
0
0
0
0
27
Шашинка
27
Шашинка
Остались в запасе
Фастав
Баник
16
R. Matejov
ЦЗ
37
Ondřej Bačo
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
11
Неманья Кузманович
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
16
R. Matejov
ЦЗ
37
Ondřej Bačo
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Остались в запасе
11
Неманья Кузманович
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Фастав - Баник
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Летна
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