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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хоффенхайм
Майнц - Хоффенхайм: обзор матча 30 мая 2020
Майнц
30.05.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Хоффенхайм
43'
И. Бебу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Хоффенхайм
86'
Замена
Д. Гайгер
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
А. Салаи
️️️️
Р. Квайсон
76'
Замена
П. Кунде
️️️️
Л. Баррейро
76'
72'
Замена
М. Байер
️️️️
М. Даббур
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ж. Бутьюс
46'
Замена
Д. Бросински
️️️️
А. Хак
46'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Ж. Матета
46'
46'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
С. Цубер
Желтая карточка
Л. Баррейро
44'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
43'
43'
ГОЛ! 0:1!
И. Бебу
Пас отдал
Д. Самассеку
37'
Замена
И. Бебу
️️️️
Я. Брун-Ларсен
31'
Желтая карточка
С. Руди
27'
Пенальти не реализован!
С. Цубер
Желтая карточка
Д. Брума
19'
18'
Желтая карточка
Д. Самассеку
Желтая карточка
Б. Баку
14'
12'
Желтая карточка
М. Богард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
3-2-2-1-2
21
Мюллер
25
Брума
42
Хак
13
Ниахате
6
Фернандес
17
Баку
18
Баррейро
14
Авонийи
14
Бутьюс
19
Квайсон
14
Матета
2-2-2-3-1
1
Бауманн
4
Пош
6
Нордтвейт
6
Богард
18
Самассеку
13
Руди
7
Цубер
24
Сков
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
9
Даббур
42
Хак
18
Бросински
18
Бросински
42
Хак
18
Баррейро
25
Кунде
25
Кунде
18
Баррейро
14
Матета
21
Озтюнали
21
Озтюнали
14
Матета
19
Квайсон
11
Салаи
11
Салаи
19
Квайсон
14
Бутьюс
9
Онисиво
9
Онисиво
14
Бутьюс
7
Брун-Ларсен
9
Бебу
9
Бебу
7
Брун-Ларсен
7
Цубер
4
Бичакчич
4
Бичакчич
7
Цубер
14
Баумгартнер
18
Гайгер
18
Гайгер
14
Баумгартнер
9
Даббур
14
Байер
14
Байер
9
Даббур
Остались в запасе
Майнц
Хоффенхайм
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
20
Филипп Пентке
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
10
Илай Элмкиес
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
10
Илай Элмкиес
ЦП
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Майнц - Хоффенхайм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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