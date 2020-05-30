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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Вердер
Шальке-04 - Вердер: обзор матча 30 мая 2020
Шальке-04
30.05.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Вердер
32'
Л. Биттенкурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вердер
90'
+3
Желтая карточка
Д. Зелке
Желтая карточка
О. Кабак
90'
+3
90'
+1
Замена
К. Гросс
️️️️
Ю. Осако
Желтая карточка
Н. Буджеллаб
83'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
Х. Миранда
80'
70'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
Д. Сарджент
63'
Желтая карточка
Ю. Осако
Замена
А. Кутуджу
️️️️
М. Грегоритч
58'
58'
Замена
Д. Зелке
️️️️
М. Рашица
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
У. МакКенни
55'
Замена
Б. Очипка
️️️️
Ж. Тодибо
46'
Замена
Б. Раман
️️️️
Р. Матондо
46'
46'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
У. МакКенни
44'
32'
ГОЛ! 0:1!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
М. Рашица
Желтая карточка
Ж. Тодибо
26'
20'
Желтая карточка
С. Лангкамп
Желтая карточка
М. Грегоритч
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
3
Джонджо Кенни
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Шальке-04
1
Маркус Шуберт
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-3-2-1
1
Нюбель
33
Миранда
26
Сане
5
Кабак
20
Тодибо
18
Шепф
29
МакКенни
3
Кенни
39
Матондо
20
Калиджиури
11
Грегоритч
3-2-1-3-1
1
Павленка
32
Фридль
4
Мойсандер
4
Лангкамп
23
Гебре Селасси
7
Фогт
8
Эггештайн
7
Рашица
32
Биттенкурт
18
Классен
9
Сарджент
39
Матондо
14
Раман
14
Раман
39
Матондо
20
Тодибо
5
Очипка
5
Очипка
20
Тодибо
29
МакКенни
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
29
МакКенни
33
Миранда
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
33
Миранда
11
Грегоритч
23
Кутуджу
23
Кутуджу
11
Грегоритч
Осако
36
Гросс
36
Гросс
Осако
9
Сарджент
44
Баргфреде
44
Баргфреде
9
Сарджент
32
Биттенкурт
10
Осако
10
Осако
32
Биттенкурт
7
Рашица
9
Зелке
9
Зелке
7
Рашица
Остались в запасе
Шальке-04
Вердер
12
Малик Тиав
ЦЗ
1
Маркус Шуберт
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
12
Малик Тиав
ЦЗ
1
Маркус Шуберт
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Шальке-04 - Вердер
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
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