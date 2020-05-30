Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Десна
Колос - Десна: обзор матча 30 мая 2020
Колос
30.05.2020, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, группа A, 2 тур
0 : 2
Завершен
Десна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
37
Антон Яшков
ВР
80
Evgen Efremov
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Десна
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Колос
5
Александр Черноморец
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
17
Евгений Морозко
ЦП
8
Денис Костышин
ЦФ
0
O. Bondarenko
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Десна
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
2-5-1-2
37
Яшков
80
90
Петров
90
Богданов
97
Ильин
14
Милько
8
Смирный
29
Емец
13
94
Вильхамссон
7
Лысенко
3-2-1-2
5
Тамм
32
Имереков
45
Фаворов
45
Калитвинцев
37
5
Тотовицкий
44
9
Филиппов
Остались в запасе
Колос
Десна
5
Александр Черноморец
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
17
Евгений Морозко
ЦП
8
Денис Костышин
ЦФ
0
O. Bondarenko
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
Остались в запасе
5
Александр Черноморец
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
17
Евгений Морозко
ЦП
8
Денис Костышин
ЦФ
0
O. Bondarenko
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Остались в запасе
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Колос - Десна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Колос
Новости команд
Все
Колос
Десна
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Буковины» и «Колоса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Колос» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Буковины» и «Колоса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Колос» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+