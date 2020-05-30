Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фортуна
Бавария - Фортуна: обзор матча 30 мая 2020
Бавария
30.05.2020, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
5 : 0
Завершен
Фортуна
15'
Занка (АГ)
29'
Б. Павар
43'
Р. Левандовски
50'
Р. Левандовски
52'
А. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Фортуна
90'
Желтая карточка
М. Зуттнер
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
С. Гнабри
78'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Т. Мюллер
75'
73'
Замена
Т. Пледль
️️️️
М. Соботтка
67'
Замена
Ж. Циммер
️️️️
М. Циммерманн
66'
Замена
М. Зуттнер
️️️️
Э. Томми
Замена
А. Одриосола
️️️️
Б. Павар
62'
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Коман
62'
57'
Замена
М. Соботтка
️️️️
А. Моралес
57'
Замена
В. Бериша
️️️️
К. Штегер
ГОЛ! 5:0!
А. Дэвис
52'
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
50'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Л. Эрнандес
46'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
43'
ГОЛ! 2:0!
Б. Павар
Пас отдал
Й. Киммих
29'
26'
Желтая карточка
К. Караман
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Занка
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
13
Адам Бодзек
ЦП
27
Альфредо Моралес
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
21
Эрнандес
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
4-3-2-1
33
Кастенмайер
4
Хоффманн
25
Занка
25
Циммерманн
17
Гисельман
13
Бодзек
27
Моралес
27
Томми
7
Скрыбски
7
Штегер
19
Караман
21
Коман
5
Перишич
5
Перишич
21
Коман
28
Павар
20
Одриосола
20
Одриосола
28
Павар
7
Гнабри
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
7
Гнабри
21
Эрнандес
27
Кюизанс
27
Кюизанс
21
Эрнандес
13
Мюллер
11
Зиркзее
11
Зиркзее
13
Мюллер
27
Томми
29
Зуттнер
29
Зуттнер
27
Томми
25
Циммерманн
8
Циммер
8
Циммер
25
Циммерманн
7
Штегер
23
Бериша
23
Бериша
7
Штегер
Соботтка
18
Пледль
18
Пледль
Соботтка
27
Моралес
31
Соботтка
31
Соботтка
27
Моралес
Остались в запасе
Бавария
Фортуна
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
9
Сарпит Сингх
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
97
Келвин Офори
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
9
Сарпит Сингх
ЦП
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
97
Келвин Офори
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Бавария - Фортуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Бавария
Фортуна
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
Вчера, 17:18
9
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
21 ноября
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
21 ноября
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
Вчера, 17:18
9
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
21 ноября
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
21 ноября
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+