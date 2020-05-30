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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Яблонец
Славия - Яблонец: обзор матча 30 мая 2020
Славия
30.05.2020, суббота, 21:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
5 : 0
Завершен
Яблонец
21'
Н. Станчу (П)
29'
Т. Голеш
56'
Л. Провод
61'
С. Тецл
77'
А. Юсуф (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Яблонец
85'
Желтая карточка
T. Docekal
Замена
M. Frydrych
️️️️
О. Кудела
78'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
А. Юсуф
77'
76'
Замена
R. Acosta
️️️️
K. Hämäläinen
Замена
А. Юсуф
️️️️
Н. Станчу
73'
66'
Замена
T. Docekal
️️️️
Я. Храмоста
Замена
П. Муса
️️️️
С. Тецл
65'
Замена
P. Hellebrand
️️️️
Л. Масопуст
65'
Замена
И. Траоре
️️️️
Т. Голеш
65'
ГОЛ! 4:0!
С. Тецл
Пас отдал
Н. Станчу
61'
ГОЛ! 3:0!
Л. Провод
Пас отдал
Н. Станчу
56'
ГОЛ! 2:0!
Т. Голеш
Пас отдал
С. Тецл
29'
26'
Желтая карточка
М. Кратохвил
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Станчу
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
23
Давид Штепанек
ЦП
14
Kasper Hämäläinen
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
17
Michal Frydrych
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Яблонец
28
Jaroslav Perina
ЦП
18
Rafael Acosta
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
9
Oliver Velich
ЦФ
31
Dominik Breda
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Колар
15
Кудела
4
Зима
22
Такакш
26
Боржил
34
Цоуфал
10
Станчу
8
Масопуст
17
Провод
11
Тецл
3-5-1-2
4
Холик
16
Кроб
9
14
7
Плестил
0
27
Кратохвил
7
Поважанец
23
Штепанек
19
Храмоста
30
Хрубы
15
Кудела
17
17
15
Кудела
3
Голеш
12
Траоре
12
Траоре
3
Голеш
8
Масопуст
18
18
8
Масопуст
11
Тецл
9
Муса
9
Муса
11
Тецл
10
Станчу
9
Юсуф
9
Юсуф
10
Станчу
14
18
18
14
19
Храмоста
0
0
19
Храмоста
Остались в запасе
Славия
Яблонец
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
28
Jaroslav Perina
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
9
Oliver Velich
ЦФ
31
Dominik Breda
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
Остались в запасе
28
Jaroslav Perina
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
9
Oliver Velich
ЦФ
31
Dominik Breda
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Славия - Яблонец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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