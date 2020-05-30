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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Пршибрам
Сигма - Пршибрам: обзор матча 30 мая 2020
Сигма
30.05.2020, суббота, 15:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Пршибрам
38'
Л. Юлиш
42'
E. Antwi
51'
М. Полидар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Пршибрам
Желтая карточка
M. Vepřek
85'
84'
Замена
J. Šašinka
️️️️
М. Полидар
84'
Замена
D. Pinc
️️️️
Ф. Зорван
78'
Замена
M. Skoda
️️️️
J. Kvida
Желтая карточка
К. Данек
73'
Замена
J. Yunis
️️️️
М. Хытил
70'
Замена
К. Данек
️️️️
Р. Брейте
70'
Желтая карточка
Д. Гоушка
60'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
M. Sladký
59'
59'
Замена
L. Pazdera
️️️️
E. Antwi
51'
ГОЛ! 1:2!
М. Полидар
Замена
P. Gonzalez
️️️️
М. Гала
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
E. Antwi
ГОЛ! 1:0!
Л. Юлиш
Пас отдал
М. Хытил
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
7
Радим Брейте
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
0
E. Antwi
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Сигма
0
L. Gressak
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
10
Jakub Yunis
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Пршибрам
23
Peter Kleščík
ЦЗ
9
Lukas Pazdera
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
7
Jakub Šašinka
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
3-2-4-1
30
Мандоус
21
17
Гала
20
21
Емелка
32
22
8
Гоушка
13
Хытил
7
Брейте
39
Юлиш
3-2-3-1
20
25
21
Полидар
44
32
0
8
Зорван
21
1
17
Гала
93
93
17
Гала
7
Брейте
10
Данек
10
Данек
7
Брейте
22
23
23
22
13
Хытил
10
10
13
Хытил
0
9
9
0
8
Зорван
0
0
8
Зорван
21
Полидар
7
7
21
Полидар
15
0
0
15
Остались в запасе
Сигма
Пршибрам
0
L. Gressak
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
23
Peter Kleščík
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
0
L. Gressak
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Остались в запасе
23
Peter Kleščík
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Сигма - Пршибрам
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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