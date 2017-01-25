Йиранек хочет перейти в «Томь»

Защитник «Пршибрама» Мартин Йиранек отметил, что был бы готов вернуться в «Томь». Чешский футболист в России также известен по выступлениям за «Спартак» и «Терек».

«Конкретных предложений от российских клубов у меня нет, но готов вернуться. «Томь»? С удовольствием вновь поиграл бы за этот клуб. Хочется помочь в трудный период, это близкая мне команда», – заявил Йиранек.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Чехии семь матчей, в которых результативными действиями не отличился.