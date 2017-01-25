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    Йиранек хочет перейти в «Томь»

    Защитник «Пршибрама» Мартин Йиранек отметил, что был бы готов вернуться в «Томь». Чешский футболист в России также известен по выступлениям за «Спартак» и «Терек».

    «Конкретных предложений от российских клубов у меня нет, но готов вернуться. «Томь»? С удовольствием вновь поиграл бы за этот клуб. Хочется помочь в трудный период, это близкая мне команда», – заявил Йиранек.

    В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Чехии семь матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2017 14:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 января 2017, 16:11

      Новости сто лет в обед.Доброе утро.

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