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    Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»

    Состоялся матч девятого тура чемпионата Чехии между «Младой Болеслав» и «Пршибрамом». Дубль россиянина Николая Комличенко помог хозяевам добиться разгрома.

    В текущем сезоне Первой лиги форвард в пяти встречах забил семь голов. «Млада Болеслав» в таблице идет на третьем месте.

    Чемпионат Чехии. Первая лига. 9-й тур

    Млада Болеслав – Пршибрам – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Месанович, 10 (с пенальти); 2:0 – Буха, 27; 3:0 – Комличенко, 44; 4:0 – Комличено, 51; 5:0 – Месанович, 63; 6:0 – Буха, 73.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +705

      GSmall 3 минуты назад

      Что то подсказывает,что Комличенко топфорвард.Не думаю что кто нибудь из наших мог бы забивать так регулярно

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