Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»

Состоялся матч девятого тура чемпионата Чехии между «Младой Болеслав» и «Пршибрамом». Дубль россиянина Николая Комличенко помог хозяевам добиться разгрома.

В текущем сезоне Первой лиги форвард в пяти встречах забил семь голов. «Млада Болеслав» в таблице идет на третьем месте.

Чемпионат Чехии. Первая лига. 9-й тур

Млада Болеслав – Пршибрам – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Месанович, 10 (с пенальти); 2:0 – Буха, 27; 3:0 – Комличенко, 44; 4:0 – Комличено, 51; 5:0 – Месанович, 63; 6:0 – Буха, 73.