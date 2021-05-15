Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Яблонец
Пршибрам - Яблонец: обзор матча 15 мая 2021
Пршибрам
15.05.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Яблонец
77'
J. Mezera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Яблонец
Замена
J. Kvida
️️️️
Ф. Зорван
90'
+2
Замена
R. Voltr
️️️️
L. Edrisa
90'
+2
Желтая карточка
E. Antwi
88'
85'
Замена
R. Hruby
️️️️
Я. Кроб
Замена
E. Antwi
️️️️
S. Vavra
84'
82'
Замена
Я. Храмоста
️️️️
Т. Хюбшман
ГОЛ! 1:0!
J. Mezera
77'
66'
Замена
В. Пиларж
️️️️
В. Йовович
66'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
Д. Плестил
60'
Желтая карточка
Д. Плестил
Желтая карточка
T. Pilik
58'
57'
Желтая карточка
Я. Зелены
Замена
M. Cmiljanovic
️️️️
O. Kingue
40'
34'
Желтая карточка
М. Кратохвил
Желтая карточка
J. Mezera
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
0
O. Kingue
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
18
Jiri Mezera
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
0
L. Edrisa
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Пршибрам
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
E. Antwi
ЦП
12
Jiri Januska
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
R. Hruby
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
3-3-5
0
32
25
8
Зорван
0
21
18
0
0
14
71
2-5-2-2
16
Кроб
30
Зелены
27
Кратохвил
7
Плестил
7
Поважанец
23
Штепанек
27
Кубишта
3
Хюбшман
8
Йовович
15
Долежал
1
Гануш
0
0
0
0
8
Зорван
15
15
8
Зорван
0
0
0
0
0
27
27
0
8
Йовович
11
Пиларж
11
Пиларж
8
Йовович
7
Плестил
24
Смейкал
24
Смейкал
7
Плестил
16
Кроб
8
8
16
Кроб
3
Хюбшман
19
Храмоста
19
Храмоста
3
Хюбшман
Остались в запасе
Пршибрам
Яблонец
12
Jiri Januska
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
12
Jiri Januska
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
Остались в запасе
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Пршибрам - Яблонец
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
На Литавке
Новости команд
Все
Пршибрам
Яблонец
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+