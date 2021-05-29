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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Пршибрам
Теплице - Пршибрам: обзор матча 29 мая 2021
Теплице
29.05.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Пршибрам
68'
Л. Маречек
89'
J. Mareš
3'
R. Voltr
60'
K. Soldat
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Пршибрам
Желтая карточка
T. Vondrasek
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
J. Mareš
Пас отдал
P. Moulis
89'
86'
Замена
J. Kvida
️️️️
J. Januska
81'
Желтая карточка
D. Lanka
Замена
Д. Трубац
️️️️
Я. Фортельный
77'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
T. Vondrasek
77'
ГОЛ! 1:2!
Л. Маречек
Пас отдал
P. Moulis
68'
Замена
L. Kodad
️️️️
M. Macej
63'
Замена
R. Droehnle
️️️️
A. Hycka
63'
60'
ГОЛ! 0:2!
K. Soldat
Пас отдал
T. Pilik
Замена
J. Mareš
️️️️
A. Ljevakovic
57'
55'
Замена
J. Rezek
️️️️
Ф. Зорван
Желтая карточка
A. Ljevakovic
50'
29'
Желтая карточка
R. Voltr
3'
ГОЛ! 0:1!
R. Voltr
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
0
A. Ljevakovic
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
0
M. Macej
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Пршибрам
25
Karel Soldat
ЦЗ
0
T. Pilik
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
18
Jiri Mezera
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
12
Jiri Januska
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
E. Antwi
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
4-3-4
0
3
22
17
19
Юкл
0
23
Маречек
0
30
10
8
Фортельный
1-2-5
25
0
8
Зорван
14
27
26
0
11
0
4
4
0
0
3
3
0
8
Фортельный
27
Трубац
27
Трубац
8
Фортельный
17
77
Вукадинович
77
Вукадинович
17
0
11
11
0
12
15
15
12
8
Зорван
21
21
8
Зорван
Остались в запасе
Теплице
Пршибрам
1
Ludek Nemecek
ЦФ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
Главный тренер
Давид Ваврушка
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
E. Antwi
ЦП
0
T. Docekal
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
1
Ludek Nemecek
ЦФ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
Остались в запасе
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
E. Antwi
ЦП
0
T. Docekal
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Теплице - Пршибрам
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
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Пршибрам
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