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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Пардубице
Пршибрам - Пардубице: обзор матча 23 мая 2021
Пршибрам
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Пардубице
2'
Каду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Пардубице
Замена
E. Antwi
️️️️
M. Cmiljanovic
89'
76'
Желтая карточка
M. Šejvl
Замена
T. Docekal
️️️️
S. Vavra
73'
69'
Замена
М. Сурзин
️️️️
Д. Костка
55'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
Замена
R. Voltr
️️️️
J. Rezek
52'
46'
Замена
М. Хлаваты
️️️️
Эвертон
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Каду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
32
Martin Novy
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
18
Jiri Mezera
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
0
L. Edrisa
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
32
Эвертон
ЛВ
24
Томаш Солил
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
20
Каду
ПВ
9
P. Cerny
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
E. Antwi
ЦП
12
Jiri Januska
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Пардубице
20
Иржи Слама
ЛЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
1
Stepan Hrncir
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
4-3-4
32
0
25
0
8
Зорван
0
21
18
71
0
0
1-1-3-5
1
Летачек
37
Челюстка
24
Солил
20
Каду
31
Костка
32
Эвертон
9
25
13
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
27
27
21
31
Костка
23
Сурзин
23
Сурзин
31
Костка
32
Эвертон
19
Хлаваты
19
Хлаваты
32
Эвертон
9
9
9
9
Остались в запасе
Пршибрам
Пардубице
12
Jiri Januska
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
15
Jan Kvida
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
1
Stepan Hrncir
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
12
Jiri Januska
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
15
Jan Kvida
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Остались в запасе
1
Stepan Hrncir
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Пршибрам - Пардубице
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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Пардубице
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
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