Йиранек хочет вернуться в Россию

Бывший защитник «Спартака» и «Томи» Мартин Йиранек, ныне выступающий за чешский клуб «Пршибрам», признался, что хотел бы вернуться в Россию.

«Я по-прежнему хочу выступать в России. Абсолютно не боюсь уровня Премьер-лиги, к моей физической готовности вопросов нет. Все смотрят в мой паспорт, но с формой у меня никогда не было проблем. Чувствую себя отлично.

Сейчас никакой конкретики от российских клубов нет, но я готов рассмотреть предложения и от команд первой лиги», — сказал Йиранек.