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    Йиранек хочет вернуться в Россию

    Бывший защитник «Спартака» и «Томи» Мартин Йиранек, ныне выступающий за чешский клуб «Пршибрам», признался, что хотел бы вернуться в Россию.

    «Я по-прежнему хочу выступать в России. Абсолютно не боюсь уровня Премьер-лиги, к моей физической готовности вопросов нет. Все смотрят в мой паспорт, но с формой у меня никогда не было проблем. Чувствую себя отлично.

    Сейчас никакой конкретики от российских клубов нет, но я готов рассмотреть предложения и от команд первой лиги», — сказал Йиранек.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2017 07:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +673

      life85 17 января 2017, 17:08

      Премьер лигу уже вряд ли потянет,если только в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 17 января 2017, 13:26

      В весьма благополучной Чехии (по сравнению с нами почти рай), з/п игроков Синот Лиги (наш ПЛ) ниже чем у нас в ФНЛ.
      Информация к размышлению.

      0
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 17 января 2017, 13:21

      он уже старый не пригодится

      1
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 17 января 2017, 11:14

      Если действительно в форме, то в Томь вполне могут взять

      0
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