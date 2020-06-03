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    Расписание матчей 03-06-2020

    май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 27 тур
    3 июня, среда
    19:00
    Опава
    0:1
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    3 июня, среда
    19:00
    Словацко
    2:0
    Карвина
    Матч завершен
    3 июня, среда
    19:00
    Динамо
    2:0
    Сигма
    Матч завершен
    3 июня, среда
    19:00
    Баник
    0:2
    Виктория
    Матч завершен
    3 июня, среда
    21:00
    Спарта
    3:0
    Теплице
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 1 тур, группа A
    3 июня, среда
    19:30
    ЛАСК
    1:2
    Хартберг
    Матч завершен
    3 июня, среда
    19:30
    Штурм
    1:2
    Вольфсберг
    Матч завершен
    3 июня, среда
    21:30
    Зальцбург
    2:0
    Рапид
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 25 тур
    3 июня, среда
    21:00
    Портимоненси
    1:0
    Жил Висенте
    Матч завершен
    3 июня, среда
    23:15
    Фамаликан
    2:1
    Порту
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 24 тур
    3 июня, среда
    21:30
    Вердер
    0:3
    Айнтрахт
    Матч завершен
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