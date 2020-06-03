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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Рапид
Зальцбург - Рапид: обзор матча 03 июня 2020
Зальцбург
03.06.2020, среда, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
Рапид
9'
П. Дака
90+1'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Рапид
ГОЛ! 2:0!
Н. Окафор
Пас отдал
К. Адейеми
90'
+1
Замена
Н. Окафор
️️️️
Х. У-Джо
83'
72'
Замена
Т. Мург
️️️️
К. Кнасмюллнер
72'
Замена
К. Китагава
️️️️
Т. Фонтас
72'
Замена
Т. Шик
️️️️
К. Аразе
Замена
К. Адейеми
️️️️
П. Дака
68'
Желтая карточка
Х. У-Джо
66'
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
М. Ашимеру
59'
57'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
27'
Замена
С. Граховац
️️️️
М. Зоннляйтнер
ГОЛ! 1:0!
П. Дака
Пас отдал
А. Ульмер
9'
7'
Замена
М. Зоннляйтнер
️️️️
C. Dibon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
0
C. Dibon
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Рапид
39
Tobias Knoflach
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
4-3-1-2
23
Станкович
17
Ульмер
8
Вебер
5
Рамальо
5
Вальчи
12
Мвепу
16
Юнузович
18
Ашимеру
8
Собослаи
16
У-Джо
27
Дака
4-1-4-1
30
Штребингер
28
Хофманн
0
31
Ульманн
30
Стойкович
21
Любичич
21
Петрович
22
Шваб
36
Аразе
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
27
Дака
14
Адейеми
14
Адейеми
27
Дака
16
У-Джо
19
Окафор
19
Окафор
16
У-Джо
18
Ашимеру
68
Онгуене
68
Онгуене
18
Ашимеру
0
6
Зоннляйтнер
6
Зоннляйтнер
0
Зоннляйтнер
15
Граховац
15
Граховац
Зоннляйтнер
28
Кнасмюллнер
99
Мург
99
Мург
28
Кнасмюллнер
36
Аразе
13
Шик
13
Шик
36
Аразе
11
Фонтас
49
Китагава
49
Китагава
11
Фонтас
Остались в запасе
Зальцбург
Рапид
4
Мохамед Камара
ОП
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
20
Секу Койта
ЦФ
39
Tobias Knoflach
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
4
Мохамед Камара
ОП
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
20
Секу Койта
ЦФ
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Зальцбург - Рапид
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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