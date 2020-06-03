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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Хартберг
ЛАСК - Хартберг: обзор матча 03 июня 2020
ЛАСК
03.06.2020, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 1 тур
1 : 2
Завершен
Хартберг
9'
Клаусс
24'
Р. Реп
90+3'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Хартберг
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Тадич
Желтая карточка
Ф. Визингер
86'
79'
Замена
Ю. Хайль
️️️️
A. Lienhart
79'
Замена
P. Tschernegg
️️️️
Т. Кайнц
Замена
Т. Забитцер
️️️️
Д. Фризер
77'
Замена
П. Филипович
️️️️
М. Востри
76'
Желтая карточка
К. Рамзебнер
70'
Замена
С. Тетте
️️️️
Х. Балич
64'
Замена
М. Рагуц
️️️️
Клаусс
60'
58'
Желтая карточка
Р. Реп
58'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
L. Ried
56'
Замена
Д. Канкола
️️️️
Б. Нимага
Желтая карточка
Р. Ранфтль
44'
Желтая карточка
П. Михорль
28'
24'
ГОЛ! 1:1!
Р. Реп
Пас отдал
Т. Кайнц
ГОЛ! 1:0!
Клаусс
Пас отдал
Д. Холланд
9'
2'
Желтая карточка
Б. Нимага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
21
Маркус Востри
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
8
Джеймс Холланд
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
99
Клаусс
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
44
Амаду Данте
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
5
Петар Филипович
ЦЗ
10
Томас Забитцер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
10
Самуэль Тетте
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
20
Жодель Доссу
ЦП
0
L. Gabbichler
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
29
Peter Tschernegg
ЦП
3-4-1-2
30
Шлагер
15
Рамзебнер
21
Востри
28
Визингер
26
Ранфтль
34
Михорль
36
Реннер
8
Холланд
28
Фризер
18
Балич
99
Клаусс
3-2-4-1
1
Свете
14
Клем
33
Лукенедер
6
4
44
Данте
29
Нимага
27
55
Реп
23
Кайнц
24
Тадич
21
Востри
5
Филипович
5
Филипович
21
Востри
28
Фризер
10
Забитцер
10
Забитцер
28
Фризер
18
Балич
10
Тетте
10
Тетте
18
Балич
99
Клаусс
9
Рагуц
9
Рагуц
99
Клаусс
29
Нимага
18
Канкола
18
Канкола
29
Нимага
27
20
Доссу
20
Доссу
27
6
28
Хайль
28
Хайль
6
23
Кайнц
29
29
23
Кайнц
Остались в запасе
ЛАСК
Хартберг
36
Томас Гебауэр
ВР
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
0
L. Gabbichler
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
0
L. Gabbichler
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча ЛАСК - Хартберг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
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