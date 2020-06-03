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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Жил Висенте
Портимоненси - Жил Висенте: обзор матча 03 июня 2020
Портимоненси
03.06.2020, среда, 21:00
Португалия. Примейра, 25 тур
1 : 0
Завершен
Жил Висенте
49'
Л. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Жил Висенте
Замена
J.
️️️️
А. Боа Морте
90'
Замена
R. Vaz Te
️️️️
J. MartÃnez
84'
80'
Замена
В. Карвальо
️️️️
К. Гонсалвеш
Замена
R.
️️️️
H.
79'
74'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
70'
Замена
H. Vieira
️️️️
Р. Рибейру
57'
Желтая карточка
W. Soares
ГОЛ! 1:0!
Л. Фернандес
Пас отдал
H.
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
71
Суичи Гонда
ВР
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
12
JÃºnior Tavares
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
13
Денер
ЦП
0
Henrique
ЦП
10
Табата
ПВ
15
Jackson MartÃnez
ЦФ
10
Айлтон Боа Морте
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Жил Висенте
33
Denis
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
3
William Soares
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
91
Сандро Лима
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
5
RÃ´mulo
ЦП
21
Марлос Морено
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Жил Висенте
94
Bruno
ВР
6
Артур
ЦЗ
23
Edwin Banguera
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
10
Hugo Vieira
ЦФ
4-3-1-2
71
Гонда
6
4
Роша
36
Поссиньоло
12
33
Фернандес
13
Денер
0
10
Табата
10
Боа Морте
15
4-3-3
33
26
Фернандеш
55
Гомеш
78
40
Ногейра
23
Краев
3
5
Гонсалвеш
20
Рибейру
77
Барай
91
Лима
10
Боа Морте
4
4
10
Боа Морте
0
5
5
0
15
0
0
15
5
Гонсалвеш
6
Карвальо
6
Карвальо
5
Гонсалвеш
20
Рибейру
10
10
20
Рибейру
Остались в запасе
Портимоненси
Жил Висенте
1
Ricardo Ferreira
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
94
Bruno
ВР
6
Артур
ЦЗ
23
Edwin Banguera
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
1
Ricardo Ferreira
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
21
Марлос Морено
ЦФ
Остались в запасе
94
Bruno
ВР
6
Артур
ЦЗ
23
Edwin Banguera
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Портимоненси - Жил Висенте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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