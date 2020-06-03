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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Сигма
Динамо - Сигма: обзор матча 03 июня 2020
Динамо
03.06.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Сигма
50'
П. Цавош
79'
J. Kladrubsky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Сигма
90'
+2
Желтая карточка
В. Емелка
82'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
P. Gonzalez
ГОЛ! 2:0!
J. Kladrubsky
79'
66'
Замена
Š. Falta
️️️️
М. Гала
66'
Замена
М. Хытил
️️️️
Л. Юлиш
Замена
J. Kulhánek
️️️️
Ф. Гавелка
64'
Замена
K. Meszaros
️️️️
D. Ledecky
56'
Замена
D. Ledecky
️️️️
M. Mrsic
53'
ГОЛ! 1:0!
П. Цавош
50'
26'
Замена
️️️️
V. Benes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
37
Milan Kerbr
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
7
Радим Брейте
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Динамо
25
Ivan Susak
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
23
M. Kopecny
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
0
D. Ledecky
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
0
I. Taborsky
ЦФ
Сигма
20
Šimon Falta
ЦЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
3-5-3
12
Чолич
5
Гавел
40
Таловеров
8
Цавош
10
Гавелка
10
Шулц
0
0
26
Шранц
11
Бранднер
33
3-2-4-1
30
Мандоус
37
0
17
Гала
32
21
Емелка
19
8
Гоушка
93
7
Брейте
39
Юлиш
10
Гавелка
25
25
10
Гавелка
0
0
0
0
0
0
17
Гала
20
20
17
Гала
39
Юлиш
13
Хытил
13
Хытил
39
Юлиш
93
23
23
93
Остались в запасе
Динамо
Сигма
25
Ivan Susak
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
23
M. Kopecny
ЦП
0
I. Taborsky
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
22
Martin Sladký
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
25
Ivan Susak
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
23
M. Kopecny
ЦП
0
I. Taborsky
ЦФ
Остались в запасе
22
Martin Sladký
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Динамо - Сигма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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