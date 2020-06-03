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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Порту
Фамаликан - Порту: обзор матча 03 июня 2020
Фамаликан
03.06.2020, среда, 23:15
Португалия. Примейра, 25 тур
2 : 1
Завершен
Порту
48'
Ф. Мартинш
74'
Х. Корона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Порту
82'
Замена
В. Абубакар
️️️️
Тикиньо
Замена
Гуга
️️️️
Ф. Мартинш
75'
74'
ГОЛ! 1:1!
Х. Корона
Пас отдал
С. Оливейра
73'
Замена
З. Луиш
️️️️
Д. Перейра
Замена
П. Вильям
️️️️
R. Lameiras
62'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мартинш
48'
45'
+2
Желтая карточка
Отавио
Желтая карточка
Т. Мартинес
39'
Желтая карточка
Н. Перес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Rafael Defendi
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
10
Фабиу Мартинш
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фамаликан
1
Gabriel Souza
ВР
6
Гуга
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
33
Anderson Silva
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
77
Vítor Ferreira
ЦП
16
Mateus Uribe
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
4-1-3-1-1
1
12
Пинту
21
20
Сентельес
18
Перес
10
Рачич
10
Мартинш
28
Гонсалвеш
10
7
Гонсалвеш
11
Мартинес
3-1-1-3-2
1
Маркесин
13
Манафа
3
Пепе
99
Мбемба
2
Перейра
27
Оливейра
91
Марега
25
Отавио
14
Диас
9
Тикиньо
17
Корона
10
Мартинш
6
Гуга
6
Гуга
10
Мартинш
10
3
Вильям
3
Вильям
10
9
Тикиньо
9
Абубакар
9
Абубакар
9
Тикиньо
2
Перейра
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
2
Перейра
Остались в запасе
Фамаликан
Порту
1
Gabriel Souza
ВР
5
Риччели
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
33
Anderson Silva
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
20
Фабиу Виейра
ПП
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
77
Vítor Ferreira
ЦП
16
Mateus Uribe
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Gabriel Souza
ВР
5
Риччели
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
33
Anderson Silva
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Остались в запасе
20
Фабиу Виейра
ПП
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
77
Vítor Ferreira
ЦП
16
Mateus Uribe
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Фамаликан - Порту
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
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