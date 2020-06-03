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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Вольфсберг
Штурм - Вольфсберг: обзор матча 03 июня 2020
Штурм
03.06.2020, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 1 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсберг
77'
Т. Рохер
44'
Ш. Вайссман
64'
М. Лиендл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Вольфсберг
90'
+1
Замена
M. Gollner
️️️️
М. Лиендл
Вторая желтая
Т. Авлонитис
88'
Замена
C. Leitgeb
️️️️
И. Любич
87'
85'
Замена
M. Vieira
️️️️
Д. Баумгартнер
85'
Замена
Л. Шефль
️️️️
М. Йойич
84'
Замена
К. Верницниг
️️️️
L. Schmitz
Желтая карточка
Т. Авлонитис
83'
ГОЛ! 1:2!
Т. Рохер
Пас отдал
Э. Сакич
77'
Желтая карточка
Э. Сакич
70'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
Х. Домингес
69'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
Б. Балай
69'
64'
ГОЛ! 0:2!
М. Лиендл
Пас отдал
Ш. Вайссман
Замена
К. Десподов
️️️️
Ф. Хуспек
55'
54'
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
46'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
M. Holzer
44'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Вайссман
Пас отдал
М. Йойич
Желтая карточка
Т. Рохер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
19
Lukas Spendlhofer
ЦЗ
17
Винсент Труммер
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
10
Михаэль Лиендл
ЦП
10
Романо Шмид
АП
19
Шон Вайссман
ЦФ
0
M. Holzer
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
20
Isaac Donkor
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
24
Christoph Leitgeb
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
0
M. Vieira
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
4-5-1
28
Зибенхандль
66
Сакич
19
17
Труммер
5
Авлонитис
77
Любич
18
Хуспек
8
Китеишвили
18
Рохер
28
Домингес
9
Балай
4-3-1-2
31
Кофлер
15
Рнич
7
27
Новак
22
Баумгартнер
18
Йойич
16
Ляйтгеб
10
Лиендл
10
Шмид
0
19
Вайссман
18
Хуспек
77
Десподов
77
Десподов
18
Хуспек
28
Домингес
25
Хирлендер
25
Хирлендер
28
Домингес
77
Любич
24
24
77
Любич
9
Балай
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
9
Балай
22
Баумгартнер
0
0
22
Баумгартнер
10
Лиендл
4
4
10
Лиендл
18
Йойич
23
Шефль
23
Шефль
18
Йойич
7
24
Верницниг
24
Верницниг
7
0
21
Дьен
21
Дьен
0
Остались в запасе
Штурм
Вольфсберг
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
20
Isaac Donkor
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
29
Мануэль Куттин
ВР
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
20
Isaac Donkor
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Статистика матча Штурм - Вольфсберг
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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