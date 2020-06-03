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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Теплице
Спарта - Теплице: обзор матча 03 июня 2020
Спарта
03.06.2020, среда, 21:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Теплице
21'
Л. Козак
25'
К. Гуелор Канга (П)
41'
Л. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Теплице
82'
Замена
И. Парадин
️️️️
M. Hybl
Замена
Б. Тетти
️️️️
Л. Козак
78'
77'
Замена
M. Radosta
️️️️
P. Zitny
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
71'
64'
Замена
P. Moulis
️️️️
J. Mareš
Замена
М. Травник
️️️️
Л. Крейчи
63'
Желтая карточка
Л. Крейчи
62'
47'
Желтая карточка
P. Cmovs
Замена
М. Ганоушек
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
46'
Замена
А. Виндхейм
️️️️
А. Гложек
46'
ГОЛ! 3:0!
Л. Козак
41'
40'
Желтая карточка
T. Kucera
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Гуелор Канга
25'
ГОЛ! 1:0!
Л. Козак
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
15
Pavel Cmovs
ЦЗ
22
Matej Hybl
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
40
Georges Mandjeck
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Теплице
2
Игорь Парадин
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
21
Jakub Divis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
3-4-3
29
Хеча
17
Ганцко
26
61
Сачек
17
Фридек
9
Докал
8
Канга
7
Крейчи
18
Козак
10
Моберг-Карлссон
10
Гложек
4-4-3
9
Назаров
15
22
17
0
23
Маречек
29
27
Трубац
37
Ржезничек
11
30
10
Моберг-Карлссон
23
Ганоушек
23
Ганоушек
10
Моберг-Карлссон
10
Гложек
32
Виндхейм
32
Виндхейм
10
Гложек
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
7
Крейчи
10
Травник
10
Травник
7
Крейчи
18
Козак
30
Тетти
30
Тетти
18
Козак
22
2
Парадин
2
Парадин
22
29
35
35
29
11
10
10
11
Остались в запасе
Спарта
Теплице
1
Флориан Ницэ
ВР
40
Georges Mandjeck
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
21
Jakub Divis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
40
Georges Mandjeck
ЦП
Остались в запасе
21
Jakub Divis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Спарта - Теплице
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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