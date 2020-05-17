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    Расписание матчей 17-05-2020

    апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 9 тур
    17 мая, воскресенье
    15:00
    Белшина
    1:1
    Витебск
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    17:00
    Динамо
    1:0
    Ислочь
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    19:00
    Рух
    0:0
    Смолевичи
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 26 тур
    17 мая, воскресенье
    16:30
    Кельн
    2:2
    Майнц
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    19:00
    Унион
    0:2
    Бавария
    Матч завершен
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