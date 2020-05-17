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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Витебск
Белшина - Витебск: обзор матча 17 мая 2020
Белшина
17.05.2020, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Витебск
62'
С. Глебко (П)
78'
Ж. Сезар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белшина - Витебск
Желтая карточка
С. Глебко
90'
+4
Вторая желтая
В. Ясюкевич
90'
Желтая карточка
В. Ясюкевич
82'
79'
Замена
️️️️
А. Матвеенко
78'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Сезар
Замена
️️️️
N.
68'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Глебко
62'
60'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
П. Назаренко
Замена
N.
️️️️
П. Бордуков
56'
Желтая карточка
Д. Нечаев
47'
32'
Желтая карточка
Ж. Сезар
Желтая карточка
М. Башилов
30'
29'
Желтая карточка
А. Матвеенко
25'
Желтая карточка
D. Carioca
17'
Желтая карточка
П. Назаренко
Желтая карточка
П. Бордуков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
24
Sergey Turanok
ВР
27
Данила Нечаев
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
23
Владислав Соланович
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
0
D. Rekish
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
0
D. Chalov
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
19
D. Carioca
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Белшина
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
13
Алексей Харитонович
ЦФ
0
R. Salimov
ЦФ
28
Nivaldo
ЦФ
Витебск
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
3-2-3-2
24
3
Одеойибо
19
Кучинский
30
Башилов
32
Ясюкевич
27
Нечаев
23
Соланович
20
Бордуков
0
0
17
Глебко
3-2-1-1-2
77
Гущенко
91
Назаренко
4
Скитов
29
Вандерсон
0
6
Сезар
0
11
Гуренко
11
Матвеенко
19
20
Бордуков
28
28
20
Бордуков
91
Назаренко
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
91
Назаренко
Остались в запасе
Белшина
Витебск
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
13
Алексей Харитонович
ЦФ
0
R. Salimov
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
27
Ioann Nemchenok
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
13
Алексей Харитонович
ЦФ
0
R. Salimov
ЦФ
Остались в запасе
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
27
Ioann Nemchenok
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Белшина - Витебск
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
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